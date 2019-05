“Los Ejidos en Aldama y Altamira están olvidados”: El Chilero.

Altamira, Tamps.- En su respectiva agenda de trabajo el candidato del PRI a la Diputación local por el Distrito XVIII José Luis “el Chilero” Vargas Ortega, ha recorrido todos los ejidos que comprenden Aldama y Altamira en donde los ciudadanos le externan sus necesidades que no son recientes, sino que tienen años y no se le ha atendido.

“Lamentablemente el pretexto es la lejanía de los ejidos y que debido a ello se incrementa casi al doble la inversión del combustible, cuando vemos a vehículos de los municipios dando vueltas por todos lados, en Aldama por ejemplo les he tenido que enviar pipas de agua para la gente, no es posible que no se les distribuya, es un líquido vital más en ésta época de calor” declaró.

José Luis “el Chilero” Vargas Ortega comentó que cuando llegue al congreso gestionará para ampliar la cobertura al total de los ejidos de la urbe industrial: “el recurso existe… ahí está, pero prefieren gastarlo en cosas que no son necesarias, soy un hombre del campo y se lo importante que es éste tipo de servicios, de igual manera hay que atender las calles al interior de los mismos, ya que se encuentran en pésimas condiciones, lo que hace que los ciudadanos prácticamente queden incomunicados en tiempos de lluvia” concluyó.