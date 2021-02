Maderense saldrá en la revista Rolling Stone, por su gusto por el rock.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Desde los 10 años de edad, José Luis Sam, actualmente de 71 años, ha sido aficionado del rock and roll, música que jamás ha pasado de moda para él, pero que señala, en la actualidad los grupos que existen no comunican nada con su música.

Este ciudadano maderense, habitante de la colonia Felipe Carrillo Puerto, es propietario de un vehículo Nissan Tipo March, en el cual se transporta por la zona conurbada y que se ha caracterizado por lo llamativo de la unidad, pues está totalmente lleno de calcas de diferentes grupos y artistas rockeros de los años 60 y 70.

José Luís Sam, dice que la única música que se toca en el estéreo de su vehículo es el rock and roll de sus grupos preferidos, como lo son los Beatles, Led Zeppelin, entre otros, afición que lo llevará a salís en breve tiempo en la revista Rolling Stone.

«Yo participe en el festival de avandaro traía el pelo hasta la cintura ya tengo 71 años y siempre he sido roquero, y siempre me ha gustado el rock and roll nadie lo trae así, ya me hizo una entrevista la revista Rolling Stone, va a salir a nivel mundial el carro por que nadie en toda la República trae el carro así, yo le doy auge al rock and roll»

Señaló que ha invertido 9 mil pesos en su carro para tenerlo totalmente adornado con imágenes de rock, algo que asegura, José Luis Sam, nunca dejará.

Añadió que todavía le hará más modificaciones, como el ponerle unas parrillas, luces al frente y atrás, además de pintarle las llantas.

