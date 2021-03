Toma protesta, Joel Barragán, Candidato a la Diputación Federal por el Distrito VII.

Cd. Madero, Tamaulipas.- El Presidente del PRI en Tamaulipas, Edgar Melhem Salinas tomó protesta a los candidatos de Ciudad Madero y Altamira.

En este acto, Joel Barragán, formalizó su compromiso como Candidato a la Diputación Federal por el Distrito VII que comprende al municipio de Madero y Altamira.

También rindieron protesta, el Dr. Adolfo Martínez Tapia como Candidato a la Presidencia Municipal de Madero; Ricardo Estrada, Candidato a la Diputación local por el Distrito XX y Lorena Sofía Estevez quien protestó como Candidata a la Diputación Local por el Distrito XIX.

En su mensaje, Joel Barragán, refrendó su compromiso con el partido tricolor, subrayando que trabajará con una buena política como lo hace un buen priista en equipo con sus compañeros de fórmula, unidos, rumbo al proceso electoral 2021.

“Lo digo con firmeza, vamos con determinación a hacer un buen papel, con el único instrumento que tengo a mi disposición, la política, la buena política solamente la política que un buen priista sabe hacer”.

Por su parte, el Presidente Estatal del PRI, destacó que Joel Barragán, “es un joven que viene desde abajo en la lucha del partido y la lucha sindical, un joven, que ha venido haciendo la talacha desde el secciónale, desde la trinchera electoral y que no se le había dado la oportunidad de encabezar los esfuerzos y representar al partido en la boleta electoral y hoy me da mucho gusto que esa gente que viene desde abajo en el partido, que ha estado haciendo fila en diferentes posiciones y ayudando a otros a salir adelante hoy se le dé la oportunidad y hoy me siento muy orgulloso que esté haciendo fórmula con el Doctor un joven como es Joel Barragán nuestro candidato a Diputado Federal”.

Así mismo, en el municipio de Altamira, Melhem Salinas tomó protesta a Jaime Enrique García Contreras, Candidato a la Alcaldía, Griselda Sosa, Candidata a la Diputación Local por el Distrito XVIII, Lorena Estevez, Candidata a la Diputación Local por el Distrito XIX y Joel Barragán, Candidato a la Diputación Federal.

En la Urbe Industrial, Joel Barragán, se dijo honrado de representar al municipio de Altamira en el próximo proceso, subrayando que la fórmula priista tiene una firme convicción política, la cual ha demostrado durante 20 años de militancia.

“Estoy aquí, por la misma razón que ustedes, el sueño de lograr un mejor país para nuestros hijos, y se los digo de frente, seré de la mano de todos alauíes que los represente y se sientan orgullosos, alguien que gestione recursos importantes”.

Al puntualizar que están listos para hacer política de verdad, subrayó que en este 2021 “nadie nos detiene” y agradeció a su suplente, Baltazar Acosta Valle, por trabajar en juntos y en unidad.