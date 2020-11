Magda es citada a declarar y no acude

Por: José Juan Tomas.

La ex alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra fue citada a declarar pero no se presentó, a la cita que le fue puesta para dar su declaración por la denuncia que hay en su contra por el delito de desvíos de recursos, misma que fuera reactificada por la ex regidora América Sandoval Morales el pasado 3 de noviembre del año en curso pero la «camaleónica» simplemente no se presentó.

«El día de ayer acudí ante la Fiscalía para darle seguimiento a la denuncia que ratifiqué el pasado 3 de noviembre en contra de la Ex Alcaldesa Magdalena Peraza Guerra por el desvío de 80 millones de pesos durante su gestión 2016-2018, me entere que el día de ayer 18 de noviembre fue notificada y citada para declarar ante la fiscalía y no se presentó a comparecer», declaró la ex regidora América Sandoval.

Por lo que hizo un fuerte llamado a la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue a la ex edilesa y se lleguen a las últimas consecuencias, además que se tomen las medidas de apremio, pues al incumplir su situación se convierte en un caso de sustracción de la justicia.

«El que nada debe nada teme, esta señora ha tratado de esconderse y de esta forma evitar la acción oportuna y expedita de la justicia, recordemos que ante mis señalamientos por corrupción durante su mandato siempre se la ha pasado haciéndose la victima y jurando por familiares fallecidos», declaró.

Ya que el tema de la corrupción de la que es aucusada la ex alcaldesa es totalmente inaceptable ya que afectó y traicionó a la confianza de los tampiqueños cabe hacer mención que la ex alcaldesa es acusada de desviar 80 millones durante su gestión de 2016 – 2018 .

Que la ex alcaldesa saqueó las arcas municipales para pasarlas a una cuanta particular de nombre Edgardo «N», quien por instrucciones de Magdalena Peraza deposita el dinero a su cuenta persona para pagar por medio de lista de raya a un gran número de trabajadores municipales.