Más Recortes en el PEF del 2020 al Campo Provocarían más Descontento en Productores: Sosa Ruiz

*Fue una Promesa de Campaña de AMLO dar al campo lo que necesite para poder preservar la soberanía alimentaria del país

Francisco Herrera

Luego de que la propuesta inicial del PEF para el 2020 trae un recorte de casi veinte mil millones de pesos al campo, la diputada federal por Tampico, Olga Sosa Ruiz exhortó a sus homólogos que integran la comisión a que no permitan más daño al campo mexicano, ya que “si no hay apoyo a este sector, México no come” además que el tema obedece a un asunto de “Seguridad Nacional”.

La congresista resaltó que el borrador presentado este domingo a la comisión de ganadería y agricultura trae un recorte de casi 20 mil millones de pesos, que sin duda volverá a dañar a los productores para el próximo año

Indicó la importancia de que el Gobierno Federal recapacite y evite que se susciten más protestas, bloqueos y movilizaciones que nada bueno traerán al país.

Sosa, explicó que de por sí éste año fue muy complicado para el sector, no quiere pensar en qué condiciones estará el campo para el año entrante

“Sí este año fue difícil, ahora con casi 20 mmdp recortados y de menos será aún más, si para este año se autorizaron 68 mil millones de pesos, para el año entrante serán 48 mil millones, ojalá que recapacite el gobierno federal”.

Sosa, añadió que afortunadamente aún no se decide la aprobación del PEF pues el cabildeo durará hasta diciembre.

“Y mientras tanto vamos a pelear para que esto no suceda y que al final se apruebe un presupuesto amplio y con verdadera certeza para el campo”.

Finalmente, legisladora porteña expuso que es vital que el Presidente de México no falle a una de sus principales promesas de campaña, además de ser la principal necesidad y sostén en la economía de muchas familias mexicanas.

Será este martes cuando el pleno y las comisiones revisen los planteamientos iniciales de cada propuesta para ser sometida al escrutinio de todos los diputados.