Mayúsculo el problema de migrantes en el Estado

María de Jesús Cortez

Para la mesa de Seguridad en Tamaulipas, el problema de los migrantes es un problema mayúsculo y con muchas aristas

Luis Apperti Llovet, coordinador de la mesa de seguridad en el estado, opinó que hay que tratar de entender que las causas si bien se deben atender, hay que resolver el origen y el origen no se resuelven con ese tipo de cosas.

“El hallazgo de ayer fue eso, un hallazgo, encontraron un camión abandonado y las condiciones en que la gente viaja son infrahumanas, sentimos que la solución que se está dando no es de fondo, no es una postura que México tradicionalmente ha tomado, somos respetuosos de los derechos humanos y si hay algo que no se respeten en esos tránsitos, en esa migración son los derechos humanos”, indicó el de la mesa de seguridad.

Apperti Llovet consideró que no hay una solución real, y hay que trabajar más de fondo y ver los grupos adecuados y en este tema para ellos que están convencidos del diálogo, sentarse en una mesa a negociar es una herramienta a la que no pueden renunciar.

“No entendemos por qué el presidente participa en el grupo G20, en donde tiene la oportunidad de estar con grandes líderes y manifestar la postura de nuestro país, que es la que debemos defender y nos debe interesar a todos”, aseveró el entrevistado.

“Si vamos a los indicadores como siempre lo hemos platicado que es algo que en las mesas de seguridad hemos platicado en Tamaulipas nos preocupa mucho mantener los indicadores al día, los resultados que hay son muy magros, son verdaderamente difíciles a nivel nacional, están creciendo todos los delitos de alto impacto, entonces si va haber una mayor demanda de la presencia de la Guardia Nacional y encima la desviamos a actividades para las que no está ni siquiera capacitada, creo que es cuesta arriba y nos preocupa mucho más”, enfatizó Luis Apperti.

Refirió que el estado de Tamaulipas, así como han preponderado las grandes ventajas competitivas que tiene esta entidad para las actividades lícitas, desafortunadamente para las ilícitas también son, pues es paso de migrantes.

“De ahí que debemos de proteger lo que hemos ganado en el estado de Tamaulipas tanto en elementos como el crecimiento económico, como los indicadores de seguridad, el Tamaulipas de hace 10 años de repente se nos olvida, y hoy estamos en otra condición, necesitamos redoblar el esfuerzo y fortalecer más nuestros cuerpos policiales estatales para solventar lo que la federación está dejando de hacer”.

Recordó que es muy complicado hablar de un problema en donde celebraban no hace mucho tiempo con documentales y reportajes específicos de la aventura que era viajar en la bestia del sureste, por lo que si los mexicanos no cuidan ese tipo de detalles, en donde no se puede entender cómo en una operación logística seria y profesional se permitía que 2 mil a 3 mil personas fueran a la intemperie jugándose la vida, se está hablando de un estado de derecho e incertidumbre.

“El problema es tan grave como que no mencionemos, y los medios son parte de ello, el tráfico de armas y dinero de Estados Unidos hacia México, ese es un flagelo terrible, tan grave o más difícil que la migración, y ya no nos metamos al consumo de drogas porque esa es la fuente de todo el mal”, aseveró Apperti Llovet.

Expresó que no es simplista decir una solución a este problema, sino que tienen que concurrir muchas acciones, muchas decisiones y una de ellas es una mayor participación ciudadana dando un punto de partida.

“Por qué no convocamos a todos nuestros diputados e independientemente del partido que sean a que entiendan que deben ser un contrapeso y portavoces de la ciudadanía, no de partidos ni de colores y ese es un comienzo importante”.