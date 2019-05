Me siento fortalecida y convencida de que voy a ganar: Elena Cuervo

*Me siento muy agradecida por las muestras de apoyo que me ha dado la ciudadanía porque han visto que el proyecto que estoy presentando es serio, es responsable y que es con la finalidad que por primera vez el distrito X1X, este realmente representado en el Congreso que realmente la voz del pueblo de Altamira sea escuchado.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Elena Cuervo Peña candidata del Partido del Trabajo (PT) a la Diputación Local por el Distrito X1X –MIRAMAR-, aseguro que se siente fortalecida por las muestras de apoyo que le da la ciudadanía cuando visita sus hogares, para pedir el voto que la llevara al Congreso de Tamaulipas, porque se han dado cuenta de que el proyecto que presento es serio y responsable y remarco: “estoy convencida de que voy a ganar”.

La candidata petista señalo que en su trabajo de campaña ha sido la suma y la suma y la verdad es que aquí la gente que me acompaña no es más que gente pura gente que trae la camiseta bien puesta – de Elena Cuervo- , es gente que cree en el proyecto y me siento muy tranquila, me siento fortalecida porque yo sé que el 2 de junio en esa boleta la gente va cruzar Elena Cuervo por el Partido del Trabajo.

Luego Cuervo Peña, se dijo gente de trabajo gente que se dedica a mover la economía de este sur de Tamaulipas y por primera vez el sur de Tamaulipas estará representado, por parte de la sociedad, por esa parte de la sociedad que nadie voltea a ver, pero que somos los que movemos la economía de esta zona y que por primera vez nos vamos hacer escuchar.

Luego se confesó y se dijo “muy entusiasmada”, porque hoy estoy en una colonia que es la Jazmín, que es el Sector de Miramar y la verdad la gente me está recibiendo con muchísimo entusiasmo y con toda la buena vibra para que Elena Cuervo este levantando la mano del triunfo.

Más adelante la candidata del Partido del Trabajo se dijo segura de su triunfo y confió que el 2 de junio Elena estará levantando la mano del triunfo., y sostuvo “definitivamente tenemos todo para ganar Elena Cuervo, el 2 de junio se estará proclamando triunfadora, porque nuestro trabajo –no hablo de encuestas- nuestro trabajo, lo está demostrando con la suma de voluntades, con la suma de la sociedad que está harta de tantas promesas que ahí se quedan, de hoy por hoy , Elena Cuervo es una mujer de Palabra, es una mujer que cumple y se los voy a demostrar con hechos, no con palabras.