Moderniza Chucho Nader Más Calles en la Zona Norte de Tampico

*Entrega pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Cero en la Enrique Cárdenas

Mediante una inversión superior a los 4.5 MDP el Presidente Municipal Chucho Nader inauguró la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Cero, entre Av. Palafox y calle G de la colonia Enrique Cárdenas González, beneficiando también a los habitantes de la colonia Borreguera.

En su mensaje, Nader Nasrallah aseguró que en tan solo 11 meses de administración se ha logrado alcanzar una meta de 218 cuadras pavimentadas en los diferentes sectores de la ciudad y aseguró que se continuará avanzando con mayor énfasis para reducir el rezago que existe en esta materia.

“Nos comprometimos a transformar la ciudad y lo estamos haciendo en base a un manejo ordenado y transparente de los recursos, haciendo más con menos y contando con el respaldo del amigo de todos los tampiqueños, el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca”, expresó.

El jefe edilicio reveló que la obra, cuya extensión cubre una superficie mayor a los 2,800 metros cuadrados y abarca una longitud de casi 300 metros lineales, se construyó con el apoyo del Gobierno del Estado.

“Hace unos meses cuando recorrimos esta colonia, me solicitaron la pavimentación de esta calle, la cual se encontraba en muy malas condiciones y en temporada de lluvias se llenaban de lodo al transitarla, por ello hicimos un esfuerzo para realizar esta obra, donde destinamos más de 4 millones y medio de pesos en los trabajos que incluyeron la reposición integral de la red hidrosanitaria”, explicó.

Chucho Nader subrayó que la pavimentación de la calle Cero, le dará mayor conectividad a la zona norte de la ciudad, pero sobretodo brindará bienestar, seguridad y mejor calidad de vida a todas las familias que residen en las colonias Borreguera y Enrique Cárdenas.

A nombre de las familias beneficiadas, la señora Angélica Ortega Granados agradeció la pavimentación de la arteria.

“Gracias a usted hoy Tampico está brillando más que nunca; los vecinos de la Borreguera y la Enrique Cárdenas agradecemos la pavimentación de esta calle, ya que beneficia a ambas colonias y a muchas familias. En estos once meses de gestión se ha visto un gran cambio en todo Tampico, desde iluminación, pavimentación y limpieza; no hay colonia a la cual usted no haya llevado su programa “Diciendo y Haciendo”, por eso le damos las gracias”, puntualizó.

Al acto asistieron también, el titular de obras públicas, Pedro Pablo Rangel Cerrillo, el Secretario Técnico, Ricardo Avendaño, el Delegado municipal de la zona norte, Lamberto González de la Maza, y la Regidora Presidente de la Comisión del Rastro Municipal, Lluvia Ortega Maldonado.