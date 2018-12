Mueren de VIH/Sida; les hicieron diagnóstico tardío

María de Jesús Cortez

Un total de 148 casos nuevos de Sida están registrados ante la Jurisdicción Sanitaria número II en lo que va del presente año, de los cuales 28 han terminado en defunciones, ello porque se hizo un diagnóstico tardío.

Así lo reveló el entrevista Juan Beltrán Saldaña, Director del CAPASITS Tampico quien ante esa situación recalcó la importancia de que la población acuda a realizarse las pruebas rápidas gratuitas que están realizando durante esta semana, en donde se han hecho un promedio de 50 diarias.

“Son 148 casos nuevos en lo que va del año, una situación importante en relación a las defunciones, son pacientes que fallecen en los 6 primeros meses que fueron diagnosticados en razón del diagnóstico tardío por eso la necesidad de hacerles la prueba en forma oportuna, por eso la promoción de Conocer tú Estatus para que los pacientes que no tienen síntomas conozcan su estado serológico y de esa manera inicien su tratamiento oportuno. Hemos tenido 28 defunciones en lo que va del año”, detalló.

Beltrán Saldaña dijo que los que fallecieron son pacientes a los que diagnosticaron en forma tardía porque aun sintiéndose con los factores de riesgo, aun teniendo síntomas no acudieron en forma oportuna a los servicios de salud.

“Está demostrado a nivel nacional que quienes fallecen son aquellos que diagnosticamos en forma tardía y que fallecen en los primeros 6 meses posterior al diagnóstico”, agregó.

Manifestó que los que los pacientes que perdieron la vida son mayores de 49 años de edad, principalmente hombres de Aldama, González, Manuel, Altamira, y hasta el norte de Veracruz, Pánuco, Tempoal, Tantoyuca, Ozuluama y Naranjos.

La principal causa de transmisión sexual de esta enfermedad es la vía sexual.

“En la región no tenemos casos relacionados con el uso de jeringas por uso de drogas intravenosas, no hay, no tenemos”, agregó.