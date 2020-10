Muertes de familiares afecta a personas de la tercera edad.

Cd. Madero, Tamaulipas.- 26 personas de la tercera edad, han recibido atención psicológica por presentar un cuadro de depresión, esto por la pérdida de un hijo o familiar o simplemente por no poder salir de sus hogares debido a la contingencia sanitaria.

La directora de Atención al Adulto Mayor en Madero, Alejandra Calderón, dijo que de forma diaria hacen video llamadas para conocer los estados de ánimo de los adultos mayores, pues de esta forma pueden platicar con ellos sin que salgan, para evitar ponerlos en riesgo.

“Ahorita llevamos 26 casos, porque perdieron a un ser querido o no pueden hacer las actividades que siempre hacían, aquí estaban desde temprano, para ellos fue fuerte el no salir y no hacer sus actividades normales, pero están bien gracias a Dios, no hemos tenido fatalidades con ellos, nos piden ayuda y nos hablan mucho por teléfono”.

Indicó que para este sector de la población, el estar encerrados en sus hogares, los lleva a presentar un cuadro de depresión, pues no pueden llevar a cabo las actividades que antes realizaban como parte de su vida cotidiana.

Finalmente, expuso que hasta el momento alguno de los abuelitos que atienden en esta dependencia ha padecido COVID, pues recalcó que se han mantenido dentro de sus casas y reciben los cuidados necesarios.