Municipio no puede frenar abusos con el cobro de cuotas en escuelas

María de Jesús Cortez

Al advertir que el municipio no es autoridad para actuar contra las escuelas que condicionen la inscripción escolar, el secretario de Educación, Rogelio Caballero dijo que ellos sólo pueden orientarlos pero lo que sí es definitivo es que ninguna escuela puede retener documentos ni impedir que los niños sean inscritos.

“Aquí lo que debe hacer es concientizar, llegar a un arreglo con los padres de familia, si no hay recursos pueden decirles que paguen en partes, o que los padres que no tienen dinero que pueden apoyar con mano de obra pero no pueden obligarlos a pagar cuotas ni detener documentos”, señaló.

Comentó que han ido dos o tres personas a poner queja en esa área, uno de la escuela José María Gajá y otro de una escuela particular. En el primer caso les pidieron que fueran al Crede (Centro Regional de Desarrollo Educativo) que es la instancia correspondiente y al otro que negociara con la escuela porque es de paga y allí es diferente.

“Nosotros sólo podemos orientar pero no actuar para actuar es el Crede y la Secretaría de Educación en el Estado”, agregó.

Lo que sí hizo ver la autoridad educativa es que la escuela debe concientizar a los padres que sus hijos están allí y entre mejor esté la escuela ellos estarán mejor pero dejó en claro siempre que no deben condicionarlos y en caso que así sea la SET es la que debe actuar.