Ni Rencor, ni Estoy Peleada con Monreal; AMLO no se Inmiscuirá en Proceso Interno: Polevnsky

*Afirma dirigente de Morena que el Presidente de México ha sido y será respetuoso de las decisiones partidistas y reiteró que no habrá mayor divisionismo entre grupos internos

Francisco Herrera

Pese a que AMLO ya anunció que participará en el proceso interno para la renovación de la dirigencia nacional de Morena, siempre y cuando el evento sea un fin de semana, la dirigente del CEN Yeidckol Polevnsky Gurwitz manifestó que el Presidente de México “Es una persona muy respetuosa y no se meterá en el proceso interno, ni se ha metido en Morena, ni lo hará” aunque dejó entrever que sí puede señalar o guiar cuando algo se haga mal en el instituto político.

Entrevistada este lunes a muy altas horas de la noche tras arribar a Tampico, la dirigente de Morena rechazó que las diferencias marcadas que se han ventilado con el senador Ricardo Monreal hayan tomado tintes de rencor.

“No tenemos ningún problema (entre ella y el) al menos no me he enterado, ni estamos peleados, ni mucho menos hay rencores”, al referirse al congresista que, también, arribó ayer lunes por la tarde a Tampico y quedó hospedado en el mismo Hotel que la dirigente nacional.

Polevnsky se autodenominó como una mujer apasionada de la política y defensora de sus ideales “pero tampoco soy una dulce poli”, dijo

Al referirse al padrón de militantes que participará en la elección interna detalló que una vez que sea autorizado por el INE el CEN lo habrá de auditar.

“No queremos que nadie se quede sin participar en esta elección, no queremos padrones rasurados… queremos ser el partido político que muchos mexicanos desearon y soñaron, y por el que muchos votaron aún sin ser parte de Morena”.

Descartó que el divisionismo se vaya a agudizar toda vez que son varios los que aspiran a sucederle, sin embargo “Algunos no conocen ni siquiera los estatutos, andan haciendo campaña interna cuando eso no lo contemplan los estatutos, se nota que no han leído, todos los aspirantes son bienvenidos pero hay que trabajar y dar resultados para aspirar”.

Polevnsky entregó casi a media noche de ayer lunes las constancias a los diez diputados locales que integrarán la bancada de Morena en la próxima legislatura local y para este día participará como invitada en el informe del senador Américo Villarreal Anaya donde también estará el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila.