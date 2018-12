No Debe Haber Confrontación entre Instituciones; López Obrador Debe Dejar Protagonismo…Muchos si Merecen Conservar sus Sueldos Actuales: CIEST

-‎La ley de remuneraciones “castiga” a todos por igual, cuando hay muchos funcionarios que si desquitan el sueldo que perciben

Francisco Herrera

El Gobierno Federal debe hacer un estudio a fondo y concienzudo para conocer qué funcionarios no pueden ganar “altos sueldos” y quienes sí han “desquitado” su salario en todos estos años, además de que AMLO ya debe entender que no se puede cambiar todo de tajo y menos en una semana de gobierno “debe de contar con más mesura y paciencia para ir cambiando al país, tiene seis años para ello y no seguir en un protagonismo y confrontación con las instituciones”.

Fue el Presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del sur de Tamaulipas (CIEST) Eduardo Manzur Manzur quien señaló que sin duda el tema de la ley de remuneraciones ha desatado una controversia que ha alcanzado a los ministros de la SCJN, quienes decidieron “congelar” la propuesta presentada por Morena.

Manifestó que dicha ley es muy tajante al pretender que todos los servidores públicos perciban un menor sueldo, cuando también existen muchos burócratas que trabajan de manera decidida y que es injusto que se les bajen sus percepciones laborales.

El representante del empresariado en la zona sur remarcó que al Presidente de México le cuesta mucho trabajo dejar a un lado el sensacionalismo y tal parece que va muy acelerado para fructificar proyectos, que requieren tiempo y espacio para poderlos llevar por buen camino.

Explicó que un ejemplo es la construcción de la nueva Refinería que estará ubicada en Dos Bocas, Tabasco, donde pondrá la primera piedra este domingo, cuando debió, primeramente, anunciar el rescate y reconfiguración de los seis centros refinadores con que cuenta el país.

Remarcó que el tema de los sueldos es amplio, ya que la Federación debe de eliminar primeramente otros conceptos como viáticos, compensaciones, prestaciones no acordes y adelgazar la nómina bajo otros esquemas donde no aparezca la confrontación y el protagonismo político.

Puntualizó que desafortunadamente se vislumbra un panorama de amparos legales para las próximas semanas, ya que la revocación de la ley solo alcanzaría a proteger a los funcionarios del poder judicial e integrantes del poder Legislativo.

“Yo creo que habría que exigir trabajo a quienes ganan más, que sean evaluados y revisados, que los estudios que haga el gobierno federal en este tema sean reales, que le bajen a los excesos, vicios y adelgazar la estructura de gobierno, pero no como lo están planteando”, acotó