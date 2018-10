No deben desplazar a tamaulipecos en salud por migrantes; diputada

María de Jesús Cortez

Para la diputada local, María de Jesús Gurrola, aunque a los migrantes los protejan los derechos humanos en donde va inmersa la salud, no se debe desplazar a los tamaulipecos, a menos que sea una emergencia.

“Tenemos que priorizar muchas necesidades en nuestro estado y no es por falta de voluntad”, dijo.

La legisladora señaló que no pueden desplazar a los derechohabientes del Seguro Popular por atender a los visitantes. “definitivamente no podemos yo estoy del lado de los tamaulipecos, pero no me puedo voltear sin tener la compasión de atender a algunas de las personas que estén cruzando el estado y que sufran alguna contingencia”.

Dijo que puede ser que algunos de ellos tengan alguna lesión o algún problema de diabetes, y en esos casos sí entraría el apoyo.

“La salud del ser humano es vulnerable y si cruza alguien durante tantos días, tantos kilómetros en el traslado, seguramente va a salir uno que otro que requiera la atención, no necesariamente que se tenga que hospitalizar, pero sti apoyarle porque seguramente eso es pasajero”, recalcó.

Sin embargo Mary chuy Gurrola hizo ver que no se puede desplazar a otro derechohabiente que ya requiere de ese apoyo para darle prioridad en el orden y la urgencia que van llegando las personas.

“Debemos poner atención para atender a otras personas que no son derechohabientes pero que simple y sencillamente por los derechos humanos de las personas y los tratados internacionales nos lo piden tenemos que ceder, pero sin dejar de atender a los de casa”.