«No debieron esterilizar enorme felino hallado en parque»: Protección Animal

*La Dirección de Protección Animal señala que quienes hallaron al minino debieron esperar dos semanas para ver si aparecía el dueño que es el único que decide si se castra al animal o no y si no aparece reportar el hallazgo a la Semarnat y Profepa para que sea esta autoridad la que actúe

María de Jesús Cortez

Luego de que una asociación civil resguardó una especie de felino que deambulaba por el parque Fray Andrés de Olmos al cual señalan que lo desparasitaron y esterilizaron para darlo en adopción, el director de Protección Animal en la comuna porteña José Ángel Morales Cisneros, declaró que las personas que tienen el animal no debieron castrarlo sino dar un tiempo prudente para que aparezca el dueño pues esa es sólo decisión del propietario. Además, debieron dar parte a la Profepa y Semarnat y entregarlo para que las autoridades competentes sean las que actúen en ese caso.

«No es lo correcto, independientemente de que sea una asociación civil, rescatistas particulares o un particular, deben dar aviso a la dependencia correspondiente que en este caso es Profepa y Semarnat por la especie que es, es un felino pero otro tipo de especie no es totalmente doméstico, no decimos que sea peligroso pero es otra especie y deben dar parte a la dependencia que corresponde», refirió.

El entrevistado agregó que además deben buscar al dueño pues es un animal bien cuidado y pudo haberse escapado sin que sus propietarios se dieran cuenta.

«Cuando hallamos un animal pedimos a la ciudadanía que nos ayude a compartir para localizar al dueño y en varias ocasiones han aparecido, sólo pedimos que comprueben con fotografías, testigos y la cartilla de vacunación que son los dueños para nosotros entregarlo a la persona correcta porque hemos encontrado animales bonitos y sale un abusado diciendo es de él y no queremos cometer errores», señaló.

Morales Cisneros indicó que en este caso debieron seguir un procedimiento determinado o protocolo en torno al caso del gato.

Sobre si el área a su cargo puede intervenir en el caso el entrevistado dijo que no pues dada la difusión que se dio del hallazgo la Profepa y Semarnat ya deben estar enterados.

El funcionario local recalcó que esa especie no es común y que en tanto tiempo es el único de esa especie que ha aparecido en la ciudad, a reserva de que haya otro pero lo tengan resguardado y no lo exhiben «pero sí debieron dar parte a la dependencia, dar margen de tiempo, nosotros manejamos dos semanas para ver si aparece el dueño sino aparece bajo cierta documentación que firmen testigos o quien reportó procedemos a bañarlo, desparasitarlo, vacunarlo, darle medicamento para pulgas y garrapatas y finalmente esterilizarlo después de dos semanas, en lo que hacemos todo eso pudiese haber margen en que aparezca el dueño sin llegar a castrarlo».

El director de Protección Animal reconoció que la esterilización es un método de control para evitar la sobrepoblación pero en este caso la mascota tiene dueño y es bajo consentimiento del dueño que se le esterilice.

Por último, el entrevistado comentó que sí han tomado conocimiento de animales exóticos que les reportan como halcones, águilas, loris e iguanas y de inmediato reportan a Profepa, Semarnat. Los hallazgos los hacen en su mayoría en las colonias de la zona norte como la Luis Donaldo Colosio y Jardines de Champayán porque son sectores pegados a donde hay matorral y laguna.

A lo mucho se dan dos casos al mes, a veces y la autoridad competente los asegura para devolverlos a su hábitat.