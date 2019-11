No dejará cargo Secretario de Tránsito: Chucho Nader

*Respalda alcalde trabajo de David Hurtado y advierte que no cederá a presiones de algunos regidores

María de Jesús Cortez

Luego de que en la sesión ordinaria de cabildo número 36 varios regidores exigieron al alcalde Jesús Nader Nasrallah la destitución del secretario de Vialidad, David Ruiz Hurtado, acusándolo de no cumplir con sus funciones, la primera autoridad porteña dijo que no cederá a presiones de nadie, sobre todo porque nunca ha tenido queja de ese titular.

“Es opinión de algunos regidores, de algunos ciudadanos en su caso, lo estamos evaluando, estudiando, considerando puesto que no es fácil decir porque no me gusta, porque no me hizo caso, porque no me tomó la llamada agarrar represalias o tratar de presionar para tratarlo de quitar de su puesto” indicó.

El alcalde agregó que el Secretario es una persona íntegra, muy comprometido y que incluso él mismo ha puesto a su disposición desde el primer día de su trabajo la renuncia para cuando quisiera activarla pero dejó en claro que siempre le ha dado la oportunidad de seguir trabajando con el material tan escaso que se tiene en el Departamento de Tránsito y puso como ejemplo el sistema de semáforos, que dijo, tiene muchos años ya de antigüedad y está muy deteriorado.

“Vamos a tomar las cosas con calma, yo no me dejo presionar por algunos comentarios pero sí los tomo en cuenta me gusta meditarlos, pensarlos y ver cómo se va desenvolviendo, hasta ahorita no he tenido por parte de la iniciativa privada, del pueblo en general una recomendación que es a quienes yo me debo, sobre alguna intolerancia del Secretario”, recalcó el munícipe.

De nueva cuenta, Chucho Nader dijo que la administración a su cargo, está actuando con mucha transparencia, honestidad, compromiso, con cabal respuesta a ciudadanos tamaulipecos y que en encuestas que han hecho no ha recibido quejas ni de la corporación ni del titular.

“Además no es tan fácil, no hay nadie con su perfil, lo he checado con los marinos y nadie me ha dado un nombre de alguien capaz de ocupar el cargo por lo que se mantiene en el cargo el Secretario de Vialidad”, finalizó.