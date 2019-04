No ha fallado la estrategia, afirma mesa de seguridad

María de Jesús Cortez

Al dar a conocer que están por llegar cincuenta elementos más para reforzar la vigilancia policiaca en la zona, la presidenta de la mesa de seguridad en el sur de Tamaulipas, Bertha Salinas afirmó que sí ha funcionado la estrategia implementada en ese rubro, lo que permite garantizar la seguridad a la población y a la gran afluencia de turistas que llegarán en Semana Santa.

Con lo anterior, la representante de ese grupo de seguridad refutó las declaraciones del presidente de la ARCIM, Eduardo Hernández, quien en días pasados sostuvo que siguen los robos azotando la ciudad.

“La estrategia de seguridad yo creo que sí ha funcionado porque la cifra ha bajado y porque estamos en robo a negocios dentro de una cifra bastante bien comparada con la media nacional y si ustedes lo ven los datos del Observatorio lo que ha bajado de los años de tres o cuatro años es importante y ahorita vamos un poquito bajo de lo que fue en 2018, no vamos arriba, y no sé porque dicen que no ha bajado”, indicó.

Bertha Salinas agregó que se ha dado que en algunos robos a comercios u otros negocios no abren la carpeta de investigación por lo que es ahí cuando se salen de contexto.

“Pero obviamente si a mí me roban yo voy a decir ¡qué barbaridad! Cómo está la delincuencia porque soy el afectado, pero si en una cámara hay 4 socios que están denunciando obviamente que se tiene que preocupar y ocupar de eso, pero sí se han estado reforzando las estrategias”, recalcó.

La entrevistada recordó que en diciembre que es una época donde estaban asolados por los robos en el área del centro se controló esta incidencia, tanto a transeúntes como el robo a los negocios y se cerró diciembre muy bien.