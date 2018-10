No han cobrado regidores ni empleados de confianza

María de Jesús Cortez

Integrantes del cabildo de Tampico, no han cobrado su sueldo correspondiente a la primera quincena laborada, lo que los mantiene a la expectativa al acercarse el fin de mes y por consiguiente la segunda quincena, según expresó el regidor perredista, Alberto Sánchez Neri.

Extraoficialmente, se dice que la persona encargada de la nómina municipal fue despedida, lo que ha demorado la entrega del pago a los regidores, mismo que desconoció a cuánto ascenderá aunque en el pasado gobierno recibían 35 mil pesos.

“Hasta el día de hoy, no hemos cobrado ni un solo peso, hasta dónde yo tengo entendido, no hay explicación, no nos han explicado el motivo por el cual no se nos pagó la primera quincena. Lo que sí se dejó bien claro es que primero se pagara a todos los trabajadores y que después nosotros, si no alcanzaba el recurso. Al parecer creo que hubo ahí cambio de administrador, secretario, encargado de nóminas y ahí se perdió el control del pago y hasta el día de hoy no nos han pagado”

Sánchez Neri señaló también que en la administración municipal porteña se eliminarán las compensaciones, que en el pasado gobierno ascendían a 20 mil pesos, pero de recibirla dijo que lo dará a conocer a la ciudadanía, porque no hay nada qué ocultar.

“No sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero en su momento vamos a tomar la decisión y con mucho gusto se los voy a dar a conocer”.

Finalmente respecto a la entrega de 45 litros de gasolina que se les otorgará para realizar su labor, Sánchez Neri consideró que es favorable para realizar su trabajo, mismo que realizan en campo y publican a través de redes sociales.