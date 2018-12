‘No les perdonaremos nada’: Chucho

*Cesan a dos mujeres agentes de vialidad

María de Jesús Cortez

Dos mujeres agentes de vialidad que cometían actos que no van de acuerdo a la política que maneja la actual administración municipal, fueron dados de baja en días recientes, además de varios elementos más que no pasaron el examen pues el alcalde fue claro al decir que “no les vamos a perdonar nada”.

“Les aumentamos el sueldo de ocho a doce mil pesos a los agentes de Tránsito y a los jefes de diez a 14 mil pesos libres, sabemos que es un salario bastante honeroso para que también le piensen dos veces si quieren hacer algo indebido porque serán inhabilitados de por vida”, señaló.

El alcalde dijo que no les van a perdonar ninguna anomalía pues dijo que esas acciones no van de acuerdo con el gobierno honesto y transparente que está manejando.

“A parte los hemos exhortado para que hagan bien su trabajo porque son la imagen de la ciudad. Les hemos puesto la muestra porque llevamos un gobierno honesto, transparente y estamos recuperando la confianza del ciudadano, ustedes lo pueden constatar en la ciudad, ya se siente la diferencia, la gente puede andar a cualquier hora del día”. Indicó.

Jesús Nader dijo que hasta el momento no ha recibido quejas en contra de los elementos de vialidad sólo hace mes y medio cuando dos mujeres agentes viales fueron dadas de baja por no acatar los lineamientos del gobierno actual, “no estamos perdonando nada​, a varios se les ha dado de baja algunos porque no pasaban el examen”.

UN ÉXITO LA PISTA DE HIELO Y ATRACTIVOS DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO

Al ser cuestionado sobre la respuesta que ha tenido los atractivos en la laguna del Carpintero, Nader Nasrallah dio a conocer que miles de tampiqueños han estado visitando el lugar y se han divertido en la pista de hielo, el pino, las figuras navideñas y algunas cabañas.

“Ha sido una diversión bastante buena para toda la familia tampiqueña, este sábado y domingo acudió mucha gente, fue una buena decisión haberlo puesto en la laguna del Carpintero, es un área de esparcimiento público familiar se ya convertido en una fiesta”.

El munícipe invitó a la sociedad en general de la región a que asistan al evento del 15 de diciembre “Queremos invitarlos el sábado a toda la región que nos acompañen a partir de las 5 de la tarde al festival acústico navideño, que vengan al canal de La Cortadura, habrá grandes sorpresas”.

Dijo que tendrán 18 embarcaciones navideñas, también habrá puestos, comida, snacks, diversión, “creo que eso se va a convertir en una fiesta como en el Día de los Muertos”.