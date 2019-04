No me robé un solo peso: Magda

*Ex alcaldesa asegura que dio declaración sobre que simpatizaba con el gobierno federal y tal vez a ello obedezca la campaña de difamación

María de Jesús Cortez

“No me robé un solo peso, estoy tranquila, son tiempos políticos quiero pensar que la demanda es producto de una venganza pues hace poco declaré que simpatizaba con el gobierno federal, tal vez a ello obedece”, declaró la ex alcaldesa Magdalena Peraza Guerra al refutar una información que salió a la luz pública en torno a una demanda en su contra por un presunto desvío de recursos.

Entrevistada este jueves en esta ciudad, la ex alcaldesa porteña dijo no tener conocimiento sobre la la demanda.

“No se me ha hecho llegar absolutamente nada, son tiempos políticos, quiero pensar que a ello obedece, te puedo decir que estoy tranquila, no me robé un solo peso ni dispuse de ni un solo peso, mi vida como presidenta municipal y ahora que ya no soy sigue siendo la misma austera, la vivo con lo que gano como maestra”, señaló.

Peraza Guerra se dijo tranquila ante tales acusaciones pues indicó que le queda claro que son tiempos políticos y puede tratarse de una venganza.

“Hice una declaración en el sentido de que simpatizaba con el gobierno federal, a lo mejor a ello obedece, hasta el momento no tengo notificación esperaré, todo ha sido a través de los medios”, agregó.

Comentó luego que todo parece que es una campaña de difamación en su contra pero que esperará a que se ne notifique, asegurando que dará la cara a los ciudadanos.

“Porque si algo tengo es que me gusta responder por mis actos y yo no cometí ningún acto ilícito en mi gobierno, te agradezco me des la oportunidad de declarar porque al final yo estoy tranquila es más ahorita estoy en un desayuno con ex compañeros de mi gobierno que aún me felicitan por mi cumpleaños, si yo tuviera algo que ocultar o si sintiera que tengo algo por lo que debiera estar preocupada no anduviera en la calle y al rato iré por la plaza de Armas porque el que nada debe nada teme y espero que esto no sea una venganza ni mucho menos”, detalló.

La ex presidenta hizo ver que en la información no se da nombre de quien declara por lo que dijo que le gustaría que hablara quien dice puso la denuncia pues señala que hablan de un ‘presunto’ más no afirman, “ellos presumen quiero saber quien dio esa declaración”.

Al final de la entrevista, Magdalena Peraza dijo que espera que esa persona salga y dé la cara y lo diga “quiero ver si tiene el suficiente valor para hacerlo él en persona y quiero decirle a los ciudadanos que sé lo que soy y hoy Dios está conmigo y la razón también”.