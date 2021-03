No se permitirán abusos en cobros de prestadores de servicios en Miramar.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Ante supuestos altos cobros en la renta de palapas en playa Miramar, el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion señaló que se trata de un rumor, pues es algo que no se ha comprobado, además que la gente no lo pagaría.

Dijo que las autoridades no permitirán que los prestadores de servicio abusen de los turistas durante esta temporada vacacional de semana santa.

Indicó que el ayuntamiento está dando todas las facilidades a los vendedores ambulantes y a los prestadores de servicio para que los turistas vengan y tengan un lugar de diversion y esparcimiento por lo que espera que no se abusen de los visitantes con cobros excesivos.

“A los vendedores no se les cobra ni un solo centavo, los estacionamientos no se cobran, se me haría injusto que los palaperos llegaran a cobrar esas cantidades, fue un rumor, más no tenemos pruebas de que un palapero le esté cobrando 500 pesos”.

Expuso Oseguera Kernion, que como autoridad busca el bienestar de los comerciantes y también de los visitantes, pero no se tolerarán este tipo de acciones de algunos prestadores de servicios.