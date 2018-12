No van ni PANAL ni PES en las elecciones de 2019

*Así lo informó Juan José Ramos Charre, el Consejo General aprobó la resolución correspondiente de pérdida de registro de dichas fuerzas políticas.

María de Jesús Cortez

El Partido Nueva Alianza (PANAL) y Partido Encuentro Social (PES) perdieron su registró al no obtener en la elección federal pasada el porcentaje de votación que necesitaban para mantenerse, por lo que no participarán en el proceso electoral local 2018- 2019.

Así lo informó Juan José Ramos Charre, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Distrito 08 en Tampico quien dijo que el Consejo General aprobó la resolución correspondiente de pérdida de registro de dichas fuerzas políticas.

“Ambos interpusieron diferentes juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sabemos que el día de hoy lo que corresponde a Nueva Alianza está resuelto y la parte de Encuentro Social está por resolverse en los próximos días, pero la pérdida del registro fue aprobada por el Consejo General y no están participando en la elección local 2018-2019”.

Explicó que esos institutos políticos no existen, están en fase de liquidación.

“No son para efectos del proceso electoral actual como tal”.

Indicó que los 7 partidos políticos que participan en el proceso Tamaulipas 2019 son partidos políticos nacionales, ya que en esta entidad no se tienen partidos políticos locales.

“El partido político nacional entre las atribuciones que tiene son los derechos en participar en las elecciones locales”.

Indicó que en el caso de que el Partido Encuentro Social obtenga una sentencia favorable por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estarán al pendiente de esa sentencia.

“Pero al momento no tenemos esa resolución y PES así como PANAL no participan en el proceso electoral local hasta el momento”.El Partido Nueva Alianza (PANAL) y Partido Encuentro Social (PES) perdieron su registró al no obtener en la elección federal pasada el porcentaje de votación que necesitaban para mantenerse, por lo que no participarán en el proceso electoral local 2018- 2019.

Así lo informó Juan José Ramos Charre, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Distrito 08 Distrito quien dijo que el Consejo General aprobó la resolución correspondiente de pérdida de registro de dichas fuerzas políticas.

“Ambos interpusieron diferentes juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sabemos que el día de hoy lo que corresponde a Nueva Alianza está resuelto y la parte de Encuentro Social está por resolverse en los próximos días pero la pérdida del registro fue aprobada por el Consejo General y no están participando en la elección local 2018-2019”.

Explicó que esos institutos políticos no existen, están en fase de liquidación.

“No son para efectos del proceso electoral actual como tal”.

Indicó que los 7 partidos políticos que participan en el proceso Tamaulipas 2019 son partidos políticos nacionales, ya que en esta entidad no se tienen partidos políticos locales.

“El partido político nacional entre las atribuciones que tiene son los derechos en participar en las elecciones locales”.

Indicó que en el caso de que el Partido Encuentro Social obtenga una sentencia favorable por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estarán al pendiente de esa sentencia.

“Pero al momento no tenemos esa resolución y PES así como PANAL no participan en el proceso electoral local hasta el momento”.