Nosotros no estamos persiguiendo a nadie”, AOK.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Autoridades de Ciudad Madero se encuentran a la expectativa de lo que pueda ocurrir en torno a las denuncias que se han presentado contra ex funcionarios de la pasada administración, esto después que se diera a conocer que fue vinculado a proceso el ex tesorero del municipio de Tampico por el delito de peculado.

El alcalde Adrián Oseguera Kernion, señaló que en Madero van a estar a la expectativa de cualquier cosa que suceda, para actuar de manera inmediata y dejó en claro que siempre apoyará a la fiscalía anticorrupción, ya que siempre está en contra de que se presenten este tipo de actos.

Aseguró que ya están puestas las denuncias correspondientes, por lo que será la instancia competente quien se encargue de llevar hasta el final el procedimiento.

“Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, no estamos volteando para atrás, las instancias competentes ya están enterradas de la situación y ellas serán quienes marquen lo que no encontramos de la administración pasada, ya serán las instancias competentes quienes se encarguen de eso”.

Por otra parte, el alcalde maderense se mostró contento con la participación ciudadana en la ceremonia del grito de independencia, el cual aseguró, fue muy austero, pero con lo necesario para que la ciudadanía estuviera contenta, resaltando que se tuvo saldo blanco en este festejo.