Noventa por ciento de los transportistas de Madero sin trabajo.

Cd. Madero, Tamaulipas.– Debido a la falta de inversión pública y privada, la mano de obra local se encuentra sin trabajo, lo que representa pérdidas importantes en los ingresos de la federación local de trabajadores de Madero.

El secretario general de la CTM de Madero, Carlos Campos Castillo, dijo que tienen un 90 por ciento de los camiones detenidos, tanto de transporte de material, como de personal.

Mencionó que tienen 60 unidades de transporte de materiales, así como 20 de pasajeros, lo que tiene colapsado a este rubro.

Indicó que las pérdidas que se tienen entre los integrantes de este gremio varían, debido a que sus ingresos son de acuerdo a un tabulador, por lo que de manera diaria se pierden entre 3 y 5 mil pesos.

Añadió Campos Castillo, que actualmente, solo están moviéndose en obra particular o casera, pero en obra pública no se tiene nada, ya que no existe en este momento trabajos de este tipo.