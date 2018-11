Ocho obras de Madero con deficiencias.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Aproximadamente 8 obras de pavimentación o reencarpetado tienen deficiencias, por lo que la actual administración supervisa y realizó el llamado a las empresas que las llevaron a cabo para que se responsabilicen.

Luis Carlos Leal Contreras, director general de obras públicas en Madero, dijo que a pesar de no tener un dato oficial, ya que aún se realizan las revisiones, estas no se encuentran detenidas, simplemente no se ha cumplido con todas las especificaciones.

Indicó que hay algunos detalles de obra que se notificaron y tendrán que responder las empresas, detectándose hasta ahorita 8 obras con fallas pero aún faltan se realicen más revisiones.

“La mayoría de pavimentación y reencarpetado, son fallas relativas a que no se hicieron especificaciones que se debe cumplir, ya se invitó a las empresas a responder”.

Señaló que cada empresa debe hacer las reparaciones correspondientes, ya que existe una fianza que se deja para situaciones de este tipo.

Leal Contreras añadió que no se inhabilitarán a las empresas que tuvieron problemas con las obras realizadas, ya que el no cumplir con las especificaciones requeridas, es probable que se derive de la falta fe supervisión al momento de realizarlas.