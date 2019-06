Padres de primaria robada en Madero botean para conseguir recursos económicos.

Por OMAR Lara MARTÍNEZ.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Un grupo de padres de familia de la primaria “Isauro Alfaro Otero” de Ciudad Madero, la cual fue robada durante la madrugada del jueves, realizan un boteo para reponer los recursos que les fueron robados y que se utilizarían para un viaje a una olimpiada deportiva.

Los alumnos ya contaban con los recursos para el viaje, estos también fueron sustraídos, razón por la cual es que los padres están haciendo el llamado a los ciudadanos para que apoyen a estos alumnos, quienes representarán a la escuela en dicha olimpiada.

Es la cantidad de 5 mil pesos, lo que los estudiantes necesitan para realizar el viaje, ya que es para los boletos y los viáticos que requieren para su traslado y estancia en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

Los padres de familia hicieron el llamado a algunos diputados locales y federales para tratar de co seguir el apoyo, algo que no lograron, pues no hubo respuesta de los legisladores.

El viaje de los tres estudiantes que concursarían, debe realizarse a partir de este día, pues tenían contemplado trasladarse al lugar de la olimpiada vía terrestre, saliendo este viernes por la noche, por ello la urgencia de conseguir este recurso, esperando conseguirlo con este boteo.

Fue alrededor del mediodía, que el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, acudió a la primaria “Isauro Alfaro Otero”, para entrevistarse con la directora del plantel y entregarle la cantidad de 6 mil pesos para solventar el viaje de los estudiantes a una competencia deportiva, recursos que había sido robado el jueves en la madrugada.