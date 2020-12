Padres mienten para conseguir pensiones de ex parejas.

Cd. Madero, Tamaulipas.- La colectiva feminista Tamaulipeca, tiene un registro de tres casos de padres de familia que han mentido para perjudicar a sus ex parejas.

Nury Romero Santiago, presidenta de la colectiva, señaló que se tiene conocimiento que también los padres recurren a esta acción para evitar otorgar pensión alimenticia para sus hijos, incluso para lograr que se les otorgue a ellos una pensión.

Resaltó que esto solo se daba al revés, ya que era la mujer quien recurría a argumentos falsos para evitar que los padres vieran a sus hijos.

«Eso es un tipo de violencia aunado a que hay personas que intentan mentiras para afectar al hombre, hay machistas que es que lo hace porque ya no quiere nada tienen el valor de mentir ante la autoridad y decir que la criatura viven con ellos y piden alimentos’.

Dijo que estás son actitudes que no se deben tolerar, ya que no es posible que no le de a su hijo y lo perjudique inventando delitos para afectar a su ex pareja.

Expuso que se asesoran a las afectadas para tratar de acabar con este problema que no debe presentarse, principalmente cuando se trata de situaciones en las que existen agresiones.