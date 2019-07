Paro deja encerrado al sur de Tamaulipas: Canaco

Por María de Jesús Cortez

* Trastocan la libertad que tienen los ciudadanos de realizar sus actividades

Al acusar que prácticamente Tampico quedó encerrado por los bloqueos en la carretera Tampico -Mante y en Canoas, en el municipio de Pánuco, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio local, Evaristo Güitrón Moreno urgió al gobierno federal solucionar de inmediato esa problemática pues dijo que están afectando al comercio porque los proveedores no pudieron llegar y al turismo pues entorpecen el flujo de paseantes.

“Lo lamentable es por las pérdidas económicas en que esto se traduce porque no pueden entrar los camiones con la mercancía y no se puede circular, trastoca la libertad que todo mundo debe de tener para hacer las actividades normales”, recalcó. Evaristo Moreno señaló que saben que ésta es una problemática que tiene qué ver con quienes se dedican al campo, quienes tienen una inconformidad con el gobierno federal que no les han dado los apoyos que se prometieron.

“Sí constituye un problema serio y creo que las autoridades federales deben tomar nota y buscar resolver lo más pronto posible porque no nada más en nuestra zona, que sí nos afecta, también hay en otras partes del país y eso es más grave todavía. Prácticamente nos tienen bloqueados a la ciudad porque estamos en el centro y del otro lado estamos rodeados del mar y ríos y de este lado estamos sitiados, es muy lamentable”, aseveró el de Canaco.

Güitrón Moreno indicó que esta situación provoca pérdidas porque hay proveedores que no pueden llegar a su destino y aquí los negocios de abarrotes y tiendas comerciales como supermercados están esperando los productos para poderlos entregar a los clientes.

Además, hizo ver que el bloqueo afecta al turismo que viene por carretera con destino a Tampico, Madero y Altamira.

“Es una situación más grave porque estamos en una época turística y esto viene a trastocar este movimiento de la gente, urge que el gobierno federal tome cartas en el asunto y resuelva de inmediato esta situación que afecta al país, ahorita no estamos para darnos el lujo de un problema de esta naturaleza”, finalizó.