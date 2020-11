Parque Bicentenario seguirá cerrado.

Cd. Madero, Tamaulipas.– Para evitar aglomeraciones de gente, el parque bicentenario de Ciudad Madero continuará cerrado al público.

El alcalde Adrián Oseguera Kernion, resaltó que debido a que aún nos encontramos en fase dos, prefiere no arriesgar a la población, ya que los contagios siguen presentándose.

Hizo referencia que se tiene como prioridad el salvaguardar la integridad de los ciudadanos, para evitar más casos en el municipio y, pues el abrir el parque representa que habrá aglomeraciones.

Expuso es algo que no desean, pues se busca no generar riesgos para que no aumenten contagios y así llegar a fase tres, a fin de evitar regresar a la fase 1.

Añadió Oseguera Kernion, que sigue trabajando para combatir este virus, pues se han hecho trabajos de fumigación y sanitización de manera constante.