Párroco “CHUMY” Alegrías y Tristezas en 21 años de Ordenación Sacerdotal

*En la Iglesia San Esteban el padre Miguel Ángel “CHUMY” Rodríguez festejo su 21 aniversario sacerdotal con una misa de acción de gracia en la cual los feligreses y sus amigos llenaron impresionantemente.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

“Sé que muchos de ustedes rezan por mí, para seguir perseverando en ese llamado que el señor ha hecho, y me siento feliz y me siento contento”, dijo el Párroco Miguel Ángel “Chumy” Rodríguez Castillo quien dio gracias por el amor y por el cariño de sus feligreses, y dijo… sí, pero también me siento triste un poco triste por esa situación que el señor llamo a doña Juana, a su presencia…

Así empezó la misa de Acción de Gracia con el que se festejó sus 21 años de ordenación sacerdotal el Padre Miguel Ángel “Chumy” Rodríguez Castillo y siguió “en la vida esos son momentos importantes que uno camina, va caminando y viviendo en su vida diaria, hay momentos alegres –dijo-.

Luego recordó…siempre mi hermano José Guadalupe me ha acompañado año con año y yo creo que él no se festeja su cumpleaños, porque hoy cumple años el también, un 10 de diciembre el nació y un 10 de diciembre me ordenan a mí y pasaron 2 días un 12 de diciembre y el señor llamo a su presencia a mi hermano Juan Manuel y pasaron unos días más pero obviamente de diferente año pero un 25 de diciembre, el señor llamo a mi hermano Armando y un 17 de enero el señor llamo a mi hermana Valentina.

O sea -dijo el Párroco- alegrías y tristezas, en mí caminar Sacerdotal, pero siempre el señor es el que sigue fortaleciéndome espiritualmente para caminar, seguir caminando en el misterio esforzándome por dar ese buen testimonio del amor de Dios ante los demás y ustedes son parte importante de mi caminar en mi vida sacerdotal, para que el señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes.

Y continúo.

“Para seguir caminando en esta vida viviendo en la amistad, fortaleciendo la amistad a través de la oración y hoy, acontecimientos importantes hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos, que también seamos conscientes de respetar los derechos de los demás, los derechos humanos, como este día también se festeja el día de aquellos que nos hacen reír, el Día del Payaso, es importante que nosotros vivamos esos acontecimientos dentro del caminar de nuestra vida, porque siempre habrá alegría, pero también habrá tristezas.

Y todo –sostuvo- tenemos nosotros que vivirlas y ponernos en las manos del señor.

Puesto que en verdad a nosotros la palabra de Dios nos dice…aquel que gobierna que sea un servidor…y el sacerdote debe ser siempre un servidor que está siempre al pendiente de las necesidades de aquellos hermanos que caminan con él, en el caminar de la vida…

Al final de la misa el sacerdote compartió con la comunidad un ameno convivio en el templo.