Pescadores ignorados por AMLO vuelven a manifestarse

* Dicen que merecen una vida digna

María de Jesús Cortez

Pescadores del sur de Tamaulipas protestaron de nuevo en las oficinas de Pesca pues dicen que ninguna autoridad los ha escuchado en su petición de que bajen el precio del Diésel y advirtieron que o salen todos o no saldrá ninguno a pescar si no hallan una respuesta favorable a su problema.

A nombre de los manifestantes habló Pedro Hernández Chávez quien señala que todos los pescadores por igual tienen derecho a trabajar y a recibir el apoyo federal.

Criticó que la Federación no haya atendido sus demandas dejando en claro que ellos están legalmente constituidos por lo que no ven por qué no les dan el apoyo.

Hicieron ver que en caso de que las autoridades no les hagan caso estarían en difícil situación.

«Andar vendiendo dulces en la calle, yo no les compro les regalo 5 centavos».

Los afectados hicieron de nuevo el llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que les ponga atención. «Por favor, en nosotros que no somos animales, somos personas y nuestra familia merece una vida digna», finalizó.