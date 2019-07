Pese a horas de hacer fila en CETIs 22, jóvenes no lograron beca de AMLO

María de Jesús Cortez

Corresponsal

A pesar de las horas que sufrieron y que se extendieron en algunos casos hasta el día siguiente para hacer fila en el CETIs No. 22, muchos estudiantes no salieron beneficiados con la beca, lo que causó indignación entre los padres, pues dicen que no tanto por no recibir el dinero sino que los hicieron padecer tantas hora y bajo el sol para salir al último con que no había nada para ellos, por lo que los conminaron a coordinarse mejor y aplicar mejores estrategias para que no afecten a los estudiantes pero sobre todo a convocar en lugares que no sean escuelas sino sitios más amplios donde puedan estar sin exponer su salud.

Padres de familia externaron que tan fácil que hubiera sido salir a nombrar a los que salieron beneficiados y el resto que se retirara y no tendrían que hacer fila por horas expuestos a los rayos del sol.

“No nos enojamos porque no les dieron beca sino todo lo que tuvieron que pasar para al último decirles que no salieron beneficiados cuando pudieron desde un principio decirles quien sí y quien no y quedarse ya sólo trabajando con quienes sí hubieran obtenido el beneficio”, explicó una de las madres cuyo hijo no salió beneficiado.

Criticó además de la mala organización la actitud de los docentes de la escuela pero reconoce que la escuela sólo prestó las instalaciones por lo que destacó que en próximas citas mejor los convoquen en el auditorio municipal, Conexpo u otros sitios abiertos para que no tengan que estar tanto tiempo en el sol.

Comentan que vieron que había poco personal para atender a tanto alumno pues citaron a los dos turnos en el mismo horario. “Otra hubiera sido atender a cada quien en su turno”, agregaron.

Dijo que en este asunto los únicos afectados fueron los alumnos por lo que consideraron un trato inhumano pues como los citaron a temprana hora muchos iban sin almorzar y sin dinero para comprar algún refresco pues no pensaron que tardarían tanto tiempo.

“No es tanto no haber recibido el beneficio sino la mala organización que afectó a los estudiantes que estuvieron horas parados e incluso algunos tuvieron que regresar el sábado porque no alcanzaron a atenderlos”.

Incluso comentan que algunos estudiantes salieron llorando porque tanta hora parados y en ese lugar y sin el beneficio, de allí que los padres de familia piden que si vuelven a convocar lo hagan otro lugar que no sean las escuelas.