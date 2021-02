Pide activista al pueblo razonar bien su voto

*Partidos solo utilizan al pueblo para llegar al poder

María de Jesús Cortez

Activista social conocido como «El Solitario» porque hace solo sus movilizaciones, se plantó este jueves de nueva cuenta en la plaza de Armas para pedir al pueblo que razone bien su voto y no se deje llevar por el engaño de políticos que dice sólo los utilizan para llegar al poder.

Con su acostumbrada pancarta con el tema alusivo, Emilio González Díaz permaneció en su plantón durante dos horas.

Sobre la inconformidad que lo motivó a expresarse hacia la población, el «Solitario señaló: «Cada que vienen elecciones salen candidatos a ofrecer maravillas al pueblo, actúan con mentiras pero yo quisiera ir más a fondo y decir que estos partidos: PAN, PRI, PRD fueron los que aprobaron la reforma energética y otras iniciativas que hoy afectan al pueblo.

«Aquí he protestado contra diputados estatales que no han hecho nada, aquí mucha gente se ha quejado por el alza al costo del agua potable y luz y los legisladores no hacen nada. Por eso pido a la gente que apague su televisor y enciendan sus mentes y razonen bien su próximo voto», aseveró.

Don Emilio hizo ver que los partidos y los políticos le juegan el dedo al trabajador, al pueblo.

«Que en estas elecciones en la gente esté consciente y analicen bien por quién van a votar hoy pues señala que hay muchos chapulines brincando de partido en partido.

