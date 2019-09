Pide CIEST a CDV que Estado resuelva desabasto de agua

*Conagua hace oídos sordos al problema pues hasta el momento no da respuesta a los planteamientos hechos por la cúpula empresarial

María de Jesús Cortez

Luego de que la situación es ya totalmente crítica en cuanto al desabasto de agua, situación que ya no sólo afecta a las industrias sino a todos por igual, la cúpula empresarial del sur de Tamaulipas urgen a gobierno del Estado a que invierta con recursos propios en la rehabilitación de diques en el sistema lagunario, pues les ha quedado claro que la Federación ignora la problemática.

Jesús del Carmen Abud Saldivar, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, CIEST, dijo en entrevista que ese tema lo abordaron durante la reunión que empresarios adscritos al organismo sostuvieron con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, SEDUMA, Gilberto Estrella.

Teniendo como sede el Museo del Niño, los empresarios, en voz de Abud Saldívar, hicieron ver que normalmente en el mes de septiembre el sistema lagunario tiene niveles por encima de los 1.5 metros y hoy tienen 32 centímetros, lo cual, dijo, es grave.

“No tenemos los niveles de la laguna que se acostumbra y el tema es crítico ahorita”, señaló.

Dijo que están buscando de manera conjunta con el Estado una opción para solucionar el problema.

“Estamos haciendo la gestión ante CONAGUA a nivel Federal, pero no tenemos respuesta, esa es la verdad, la Directora General de CONAGUA no ha atendido a nuestro llamado y ha sido larga la espera, es importante que entiendan que el tema de desabasto de agua en la zona sur de Tamaulipas es grave, porque si en septiembre no tenemos los niveles acostumbrados ya podemos imaginarnos lo que va a pasar en mayo o junio del próximo año”, resaltó.

Jesús Abud recalcó que ante la gravedad del problema ya han hecho saber al gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la preocupación que tienen en el sur de Tamaulipas.

“El estado de Tamaulipas debe ser más contundente en su gestión y en las decisiones que se toman para resolver este problema porque no podemos seguirlo planteando, como que es un tema del orden Federal tiene que haber una integración en la gestión para que esto se pueda resolver”, enfatizó el presidente del CIEST.

Hizo ver que la afectación ya no es sólo para el sector industrial sino en lo general por lo que expuso que es necesario recuperar el sistema lagunario y reconstruir los diques como El Camalote y el desazolve del sistema lagunario, lo que cuesta entre 150 a 200 millones de pesos.

Consideró que ésta es una inversión que debe estar al alcance de las autoridades y debe ser prioridad y suspenderse incluso algunos otros programas para atender esta problemática.

“Los programas que se tengan que suspender para buscar el recurso, para garantizar el abasto de agua en el sur de Tamaulipas, porque la Federación no está dando resultados, no ha atendido por eso le estamos pidiendo al gobernador que intervenga de manera directa y resolvamos este problema”, enfatizó.

Por último, al dar estadísticas, Jesús Abud Saldívar comentó que el consumo actual es de 4 metros cúbicos por segundo y es lo que la zona conurbada necesita, pero ante la falta de los diques se desperdician 10 metros cúbicos por segundo.