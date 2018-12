Pide presidenta del PRI en Madero renovación del Comité Municipal.

Cd. Madero, Tamaulipas.- La presidenta del Comité Municipal del PRI en Madero, Elvia Eloisa Bayardo Domínguez, dijo que el Partido Revolucionario Institucional de este municipio requiere de un cambio, de lo que es una renovación completa para seguir fortaleciendo sus bases del mismo, por lo que es necesario que exista un cambio.

Consideró que es el mejor momento de renovar el comité municipal tricolor, pues a pesar de los resultados adversos que se tuvieron, se está trabajando de manera correcta.

Destacó que en el partido se encuentran los verdaderos priístas, quienes tienen la convicción tricolor.

“Un número tal cual que se hayan ido, no lo sabemos, lo que te puedo decir es que en el PRI, en esta elección nos quedamos los que somos verdaderos PRI, esos que no se compran, que no se venden y que van a seguir en el partido trabajando, pero sobre todo siendo leales, tenemos mucha cantidad de militantes, pero eso sólo lo podemos ver bien en las elecciones, ya que todos los militantes se transforman en votos”.

Dijo que en lo personal, como presidenta del PRI, estuvo contenta, debido a que el trabajo que se registró en campaña, ya que aún con las condiciones adversas, se cumplieron con las expectativas, pero reconoció que les falta trabajar mucho más para recuperar la confianza de la gente, por lo que lo seguirán haciendo desde la trinchera en la que su partido lo coloque.

Mencionó que el partido necesita darse una reingeniería en todos los puestos, para seguir trabajando para lo que viene que es la siguiente elección.

Bayardo Domínguez, aseguró que hay mucha capacidad en el PRI, pero dijo que es una decisión, tanto el comité estatal, como del nacional, quienes darán a conocer cuando se realizará la renovación, lo cual puede ser hasta inicio del siguiente año.