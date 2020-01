Piden a AMLO no hacer programas “al vapor”

*Crean el Insabi pero en la práctica en el IMSS no lo hacen efectivo

María de Jesús Cortez

La puesta en marcha del INSABI (Instituto Nacional de Salud para el Bienestar) el pasado 1 de enero de 2020, no se ha aplicado en el IMSS de Ciudad Madero pues le negaron la atención médica a una mujer embarazada misma que dada la urgencia debió ser canalizada al hospital Canseco.

Por lo anterior, la regidora Pilar Camacho Ruiz opinó que el gobierno federal no debe crear programas “al vapor” sino planearlas con el debido tiempo para que en su puesta en marcha ya estén listos para trabajar en ese nuevo esquema.

Y es que a través del INSABI, la regidora explicó que la gente podrá ser atendida en cualquier institución sólo presentando el INE o CURP.

“A partir del primero de enero de este año entró en vigor lo del INSABI donde cualquier institución te tiene que dar la atención únicamente presentando INE, pero me estaban informando que no le dieron atención en el Seguro social a una mujer embarazada y se tuvo que trasladar al hospital Canseco”, enfatizó.

Continuó diciendo, “supuestamente ya está en vigor, pero de Tampico no han llegado los formatos de oficios a la Jurisdicción Sanitaria, todo eso ya lo debieron haber tenido previsto con tiempo y no tener las cosas encima, imagínate, ahorita cómo se va hacer con la atención, que está bien que le INSABI ya va a entrar en vigor para atender a toda la población, pero si estamos conscientes que hay muchísima gente en el Seguro Social en urgencias que está en el piso y en sillas que las tienen ahí atendiendo, lo que falta es más infraestructura y otro hospital para darle cabida a todas esas personas porque para mí va a resultar insuficiente y no nada más es decir adelante hay que prever antes”.

Camacho Ruiz refirió que en el IMSS es mucha la demanda de atención médica, porque viene gente de la Huasteca pero desconocen ahora cómo va a estar el servicio.

“No se planea bien. No nada más es sacar los programas y decir adelante siguen, por qué se da este tipo de situaciones. Por eso voy a ir al hospital porque en el centro de salud siempre se ha atendido a las personas, aunque tengan IMSS e ISSSTE o PEMEX y todas las personas se atienden, pero para una cirugía la pregunta es cómo le van a hacer”, agregó la edil.

Pilar Camacho indicó que cuando una persona necesite cirugía y que sólo llega con su CURP o su INE ¿cómo le van a hacer? o que necesiten que los pasen con el especialista.

“Por un lado es bueno porque ya quitan tántas trabas que se presentaban en las oficinas del Seguro Popular, porque les faltaba una cosa u otra y en ese aspecto adelante y hay cosas buenas, pero otras no. Tenemos conocimiento de que hay largas filas porque no hay medicamento y ahora que será abierto a la población tenían que haber planeado mejor todo y no echa mandar nada más a la ligera”, concluyó.