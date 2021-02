Piden a ciudadanos no dejarse engañar por perfiles falsos de Facebook.

Cd. Madero, Tamaulipas.– Gente sin escrúpulos utiliza perfiles falsos en redes sociales para solicitar ayuda a nombre de asociaciones civiles o para personas específicas que tienen algún padecimiento, lo cual resulta ser falso.

Gabino López Zúñiga, presidente nacional de la asociación «Ganas de Ayudar AC», dijo que lamentablemente se está haciendo mal uso de las redes, pues piden dinero argumentando que no tienen recursos para medicamentos y en ocasiones utilizando nombres de agrupaciones.

Mencionó que esté es el caso de la asociación que encabeza, debido a que una persona se comunicó con ellos para verificar si estaban pidiendo apoyo para una persona, algo que la AC, no estaba realizando.

«Tristemente como en todas las situaciones a veces se presta para que gente que no tiene escrúpulos haga mal uso de la necesidad no es la primera vez sobre todo nosotros que estamos en el medio del servicio social o asistencia social en la que detectamos que gente que no requiere el apoyo se acerca y lo solicita y lamentablemente le quita la oportunidad a gente que si lo requiere de tener acceso a este tipo de apoyos».

Aseguró no tener cifras de cuántos casos de este tipo de presentan, pues es difícil detectarlos en redes sociales, solo se conoce al momento en que se hace alguna denuncia o señalamiento de las publicaciones donde piden apoyo.

López Zúñiga, mencionó que como asociación buscan generar la conciencia entre las personas en que cuando se requiere de algún apoyo, se busque tener los instrumentos necesarios para obtenerlos.