Piden Comerciantes a Diputados Federales Ajuste a la Tarifa de “Luz”

*El aire acondicionado de cientos de negocios en esta temporada de calor es el dolor de cabeza de los comerciantes al ver el recibo

Francisco Herrera

Los comerciantes adheridos a la ARCIM pidieron, una vez más, a los diputados federales que ya exista un ajuste a la tarifa de energía eléctrica debido a los altos costos que implica tener casi las 24 horas funcionando el aire acondicionado, de lo contrario la gente decide no entrar al negocio.

Al respecto, el Presidente del mencionado organismo camaral, Eduardo Hernández Cabrera, advirtió que en esta temporada de calor los recibos se incrementan desmedidamente ante el uso diario del aire acondicionado.

Remarcó que hasta ahora los diputados federales no han atendido el llamado del sector comercial que ya requiere un recibo de CFE más acorde a las percepciones que mantienen.

Hernández, explicó que la carga financiera y tributaria aumenta cada día y en la actualidad un negocio gasta por bimestre de seis a ocho mil pesos.

“Que nos pongan una tarifa más baja, la temperatura que hay en la zona sur no corresponde a lo que nos cobran, los diputados federales ya deben analizar esta petición”, añadió

El representante camaral reiteró que un 30% de ajuste al recibo sería idóneo para el sector, lo que generaría un ahorro sustancial de cuatro a cinco mil pesos

Finalmente, añadió que otro rubro que también pega a los bolsillos del comerciante es el pago de la tarifa de agua potable, pues no corresponde al servicio que ofrece la comapa que es de mala calidad, además de que las plantas tratadoras no cumplen con la normatividad esencial, pues actualmente no funcionan al cien por ciento.