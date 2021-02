Piden comerciantes a SEMARNAT verificar concesiones en zona federal de playa.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Comerciantes de playa Miramar se encuentran inconformes, debido a que se han negado algunos permisos para comercializar productos en el máximo paseo.

Miguel Ángel Mayorga Ruiz, dirigente de la unión de vendedores en la playa, señaló que el año pasado no tuvieron la oportunidad de vender debido a la Pandemia, pues estaba cerrada, pero este año simplemente les negaron la anuencia.

Pidió a las autoridades competentes, que lleven a cabo una verificación de las concesiones, debido a que están muchas desocupadas y eso es algo que debe solucionarse, ya que se deben otorgar a quienes las trabajen.

«No es justo que uno que tiene años de vender en la playa, cuando antes no había nada, entonces se fueron apoderando poco a poco de las áreas de la zona federal y ahora que yo estoy solicitando un permiso en un lugar que está libre, no me lo está cediendo dicen que está ocupado por el Gobierno del Estado desde el 13 de noviembre del 2018 por el ingeniero Gilberto Estrella Reyes, secretario de Desarrollo Urbano y Medio ambiente del Gobierno del Estado».

Por otra parte, se encuentra el mercado de artesanías, el cual está abandonado, por lo que ya se metió solicitud a la Semarnat y al Gobierno Municipal pidiendo que se cancelen esas concesiones, debido a que las personas desde que se entregó el mercado de artesanías no la trabajan y los demás no se aparecen.

Añadió que es necesario se haga una revisión de concesiones de toda la zona federal, porque hay muchos que están de presta nombres, mientras que hay otros que han traspasado a cambio de algo, al mejor postor y esas concesiones no son a título personal, son a préstamo por años, por lo que hay algunos que tienen concesión con 50 años de vigencia.

Visits: 109 Today: 109 Total: 757198