Piden crear órgano que defienda derechos de pacientes en el IMSS

*Tras la muerte de su madre por lo que considera negligencia médica en el hospital Regional No. 6 del Seguro Social, Patricia Cruz considera que los diputados federales deben pugnar porque se escuche “en corto” las demandas médicas de quienes tienen algún familiar internado en ese nosocomio

Luego de que el pasado 3 de enero su madre falleció en el hospital Regional No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que ella considera una negligencia médica, Patricia Cruz Campos exige a diputados federales que pugnen porque se cree un órgano que tenga un espacio en ese hospital para que escuchen y ayuden de inmediato a quienes tienen un familiar internado en ese nosocomio de tal forma que se pueda evitar que fallezcan.

Y es que a decir de la afectada, señala que al ingresar su madre a ese lugar, fue abandonada a su suerte y sólo acudían a atenderla cuando ellos pedían ayuda externa pero luego se volvían a olvidar de ella hasta que los familiares de nuevo hacían presión con gente del exterior, lo que causó que el organismo de la mujer se deteriorara hasta su fallecimiento.

“Mi mamá cuando ingresó comía, hablaba, estaba bien. Ella ingresó para cirugía por una llaga que tenía pero luego de la operación la ingresaron al quinto piso y allí la dejaron”, explica.

Refiere que los médicos no iban y los enfermeros de ese piso no la atendían porque argumentaban que ella era del piso 7 y los de ese piso eran quienes debían ver por ella. El cirujano responsable no cumplió con su función y para que fueran a atenderla tuvieron que recurrir a diputados y personas influyentes para que hablaran con los superiores e iban pero sólo en ese momento y luego la volvían a olvidar.

Julia Patricia Cruz refiere que su mamá no podía comer por un problema para pasar el alimento y a pesar de que pidió le revisaran la garganta, en el hospital lo único que hicieron fue instalarle una sonda pero aún así tardaron día y medio para alimentarla y eso la puso más mal.

Resalta que incluso recibió humillaciones y mal trato de parte de la jefa de cirugía Evelyn Sánchez quien de manera déspota y grosera se dirigió a ella sólo por el hecho de que Cruz Campos acudió a preguntar por el estado de salud de su mamá.

El diagnóstico final de la paciente fue choque séptico, hecho que no aceptan los familiares pues señalan que todo se debió al abandono y mal trato de parte de algunos trabajadores de ese nosocomio pues señala que incluso una enfermera, molesta porque la despertaron para que atendiera a la enferma mujer, acudió con ella de “mala gana” y grosera y así la trató.

Ante el calvario que vivió ella y sus familiares del 23 de diciembre al 3 de enero que fue cuando falleció su mamá es que Julia Patricia Cruz pide a los diputados federales que pugnen por un órgano que sea instalado en el mismo IMSS o cerca de allí para que ayuden a aquellas personas que no tienen a quién dirigirse para que sean escuchadas sus necesidades y su familiar sea atendido.

“Un órgano que esté cerca del hospital, que puedan ir a exigir a los trabajadores del IMSS que cumplan con su trabajo, recuerden que es con nuestros impuestos que se les está pagando, muchos doctores tienen plazas en otros hospitales privados y desatienden su trabajo por irse a atender en lo privado y no es justo porque abandonan a estos pacientes”, aseveró.

Hizo ver que los trabajadores del sector petroquímico tienen una oficina afuera del IMSS e intervienen por sus trabajadores internados en ese nosocomio para que les den una buena atención “pero todos tienen derecho a un atención digna y no tener que andar “correteando” al personal del IMSS para que hagan su trabajo.

Además, Cruz Campos destacó que médicos y enfermeras deben estar capacitados para que tengan trato digno hacia los pacientes y que aquellos que estén desahuciados sean encaminados para que fallezcan en un clima de paz pues actualmente algunos empleados de ese hospital ven a los pacientes sólo como un objeto”.

Patricia Cruz exigió a los legisladores federales que actúen de inmediato al respecto pues como su caso hay muchos y ninguna autoridad actúa “que sepan que los derechohabientes del IMSS están pasando por muchas dificultades y que en ese hospital nadie se hace responsable, muchos no quieren hacer su trabajo y deslindan responsabilidades importantes en los residentes cuando deben ser los internistas o doctores quienes deben estar al frente”.