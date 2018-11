Piden ferrocarrileros la destitución de la directora del Hospital del IMSS.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Al celebrar un aniversario más del día del ferrocarrilero, los trabajadores hicieron un llamado a la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitando la remoción de la directora del hospital del IMSS.

Rodolfo Torres Sánchez, ex secretario general del sindicato, dijo que ya ha tenido reuniones con el subdelegado de la zona sur, a quien le han hecho la petición del Sindicato ferrocarrilero ante las problemáticas que se tienen en el hospital.

Resaltó que las condiciones en las que se tiene a los pacientes del IMSS, no son las adecuadas y menos el recibir un mal trato por parte de la dirección.

Dejó en claro que han solicitado una reunión con el Delegado Estatal, Roberto Hernández Báez, pero no se ha tenido la respuesta esperada, por lo que se le ha hecho llegar de manera electrónica la petición y argumentos, así como la notificación de que este 7 de noviembre día del ferrocarrilero se haría la petición de forma pública.

“Afortunadamente llevo 4 años en la comisión y hemos logrado que nos escuchen y nos atiendan con dignidad y respeto, no así, la directora Karina Silva Vera a la cual ayer precisamente fui a pedirle al delegado la remoción de la directora por que le ha faltado el respeto al sindicato por lo tanto, le estamos mandando un S.O.S al delegado estatal que no nos quiso escuchar, lo invitamos a que platicara con nosotros y no nos quiso escuchar, ahí tengo los correos que le envié al Dr. Roberto Jaime Hernández Báez y bueno le estoy comentando que hoy públicamente en la asamblea general que vamos a tener daré a conocer que estamos solicitando la remoción de la directora que no es congruente en los servicios del seguro social a todos los derechohabientes no nada más a los ferrocarrileros”.

En cuanto a las instalaciones y medicamentos, Torres Sánchez indicó que sigue en pie el solicitar un nuevo hospital, así como uno de tercer nivel para contar con los servicios que se requieren, mientras que el desabasto de medicamentos continúa teniendo faltantes, destacando que los que más se escasean son aquellos que requieren los pacientes con diabetes o cáncer.