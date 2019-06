Piden voceadores a la SEP clase de lectura en escuelas

*Necesario fomentar la lectura

María de Jesús Cortez

Estanquilleros y vendedores de revistas piden a la Secretaría de Educación Pública se formalice que den en las escuelas una hora de clase de lectura de periódicos y revistas científicas, desde cuarto de primaria a primero de secundaria y encarguen tarea una vez a la semana para fomentar la lectora entre la comunidad estudiantil.

Y es que dice Héctor Molina, líder nacional de voceadores, los jóvenes no leen y no compran ni periódicos ni revistas, a menos que les encarguen una tarea y no la encuentren por Internet.

“Al Internet se meten pero para leer otro tipo de contenidos, no para lectura seria, por eso pedimos y por fortuna fuimos escuchados por un Senador y un diputado federal del estado de Morelos quienes nos van a ayudar primero a formalizar y luego a impulsar la solicitud ante la SEP.

“El 22 julio, día nacional voceador que se celebrará en Querétaro habrá mesas de trabajo donde se formalizará este proyecto. Nosotros pedimos a la SEP se dé en las escuelas una hora de lectura de periódicos y revistas científicas de cuarto de primaria a primero de secundaria y tarea una vez a la semana para fomentarlo”, recalcó.

También habla de otro proyecto en donde buscan un acercamiento con la Secretaría de Cultura en donde puestos de revistas van a hacer intercambio de libros y difundirlos “que propio gobierno proyecte a través de la Secretaría de Cultura los libros que ellos consideren adecuados para la lectura”.

En este proyecto mencionó que todos los puestos de revistas a nivel nacional van a participar en el intercambio pero además habla de buscar a la diputada Olga Sosa para que también impulse ese proyecto de lectura.

“Es la décima vez que pedimos que nos avisen cuando piden cierto tipo de revista porque llegan pocas y son miles de miles de estudiantes que los piden y andan peleándose hasta por revistas usadas o recicladas para hacer la tarea cuando nosotros con tiempo pudiéramos abastecernos, pero es el único momento en que leen”.