Pierden la Fe Despicadoras a la 4T; Resto de Apoyo por Pandemia Nunca Llegó

*Analizan la posibilidad de realizar protestas debido a que el gobierno federal incumplió en su promesa

Francisco Herrera

«Allá ellos, que Dios los Bendiga…Solo me Hablan de México para decirme espérate si están contempladas, pero el apoyo no llega», señaló Aureliana Núñez de Piña, representante de las despicadoras de camarón, al referirse al apoyo económico de 7200 pesos que no les fue entregado a setecientas mujeres trabajadoras, que se liberó a inicios del segundo semestre del año pasado.

Resignada a que al resto de sus compañeras de oficio no les bajará Bienpesca el subsidio, la representante del sector subrayó que se acercan los tiempos políticos «Ya no llegó el apoyo, los tiempos ya no alcanzan, ya la veda electoral comienza».

Núñez, recordó que el gobierno federal, en lo más crítico de la pandemia, autorizó apoyos económicos por la cantidad arriba mencionada para palear un poco la difícil situación económica de muchas familias.

«Al sector de las despicadoras se les dio a 1900, sin embargo faltaron por pagarse a 700 y es fecha que no se les otorga el apoyo….solo me dicen espérate, pero no me dicen cuando, dios que los bendiga», apuntó

Detalló que en estos momentos todas las despicadoras del crustáceo están laborando en los despicaderos, sin embargo para fines de Abril la situación comenzará a ser delicada.

«Pues comenzará a escasear el producto, comenzaremos a acercarnos a la veda del camarón y entonces volveremos a sufrir», apuntó

La representante del sector laboral dijo que no descartan iniciar con movilizaciones y protestas por las promesas Incumplidas del gobierno federal, sin embargo el tema será analizado en el seno de la asociación.