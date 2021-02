Podría analizar congreso modificar leyes

*Para permitir ingreso de policía a viviendas con festejos donde no se respeten lineamientos sanitarios.

Cd. Madero, Tamaulipas.- El Congreso de Tamaulipas, podría analizar la creación o modificar alguna ley, para que se permita a la autoridad policiaca ingresar a una reunión o festejo que no cumpla con los lineamientos del comité de salud.

El diputado local Joaquín Antonio Hernández Correa, señaló que es muy difícil que la sociedad haga conciencia y eviten las aglomeraciones, pero consideró, que se debe entender que la propiedad privada “es sagrada” y a nadie le gustaría que personas ajenas irrumpan en su domicilio.

“La propiedad privada es sagrada yo creo que a ninguno de ustedes les gustaría que alguien entrara y verificara cosas que finalmente son cosas particulares”.

El legislador señaló que es un tema de concientización entre la población, pues al no poder pedirles evitar las reuniones, es mejor si respetar los lineamientos sanitarios y no exceder del número de personas permitido, así como ser estrictos con las medidas sanitarias, pues dijo precisamente por no acatar las normas es que continúan los contagios.

Hernández Correa, no descartó llevar a cabo un análisis para aplicar alguna medida y poder evitar así que se siga burlando a la autoridad en el tema de salud, dejando en claro que no es solo el aplicar una regla, sino el revisar la ley a fondo, pues no se puede solo imponer una reforma.

