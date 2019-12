Policías los que más generan denuncias ante oficina Anticorrupción

María de Jesús Cortez

Al señalar que de 550 carpetas de investigación que ha manejado este año la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Tamaulipas, el porcentaje más alto es para policías, el titular de esa dependencia, Javier Castro Ormaechea recalcó que los delitos más comunes a investigar son el abuso de autoridad, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito y más del 70 por ciento de esos casos ya se resolvió.

En el marco de la Semana Estatal Anticorrupción, el funcionario afirmó que están avanzando a grandes pasos en Tamaulipas en el combate a la corrupción, concretamente la Fiscalía Anticorrupción que representa.

“En ese año de empezar de cero tenemos 70 servidores públicos trabajando en esto y hemos manejado alrededor de 550 carpetas de investigación, y hoy en día sólo tenemos 170 en trámite, tenemos un avance de más del 70 por ciento y la víspera para el 2020 nos hemos dado cuenta que han bajado los índices de corrupción y han crecido las denuncias porque la gente tiene confianza en las instituciones y nos denuncia constantemente cualquier acto, aunque sea de fechas pasadas”, explicó.

Dijo que han visto que cuando se sanciona, cuando no se cubre la impunidad inmediatamente empiezan a bajar los índices porque el funcionario o policía que cometía ese tipo de actos hoy sabe que si se le sanciona.

“Los señalamientos que tenemos de actos de corrupción en un porcentaje alto policías, pero no, Ministerios Públicos no tenemos ninguna denuncia contra Ministerios Públicos, quizás esta confundido el termino por ahí”, precisó el entrevistado.

Explicó que esas 550 carpetas de investigación son denuncias que se reciben tanto de Auditoría, Contraloría y de la propia ciudadanía en general, y dependiendo el tipo de funcionario que es denunciado es el delito que se investigan.

“Normalmente los delitos más comunes son abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, los cuales estamos investigando nosotros”, detalló.

El funcionario consideró que en su caso no tendrán problemas con los recursos que tenemos asignados, los tienen presupuestados, y las áreas de seguridad normalmente no se ven afectadas con recortes, por lo que no tendrán ningún problema para seguir brindando los servicios a la ciudadanía.

Incluso señaló que están en posibilidades de seguir incrementando la base de personal a diario, porque su meta a futuro son 390 personas en todo el estado y tienen ya programadas 135 personas.

“Crecer 70 personas más durante el año que entra, tenemos las plazas asignadas y tenemos el dinero asignando para esto”.

Finalmente indicó que tienen proyectado que haya oficinas de ellos en la zona norte y en la zona sur de Tamaulipas.