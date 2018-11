Por fin cobran regidores porteños sueldo atrasado; ganarán $35 mil

*No habrá compensación dice regidor perredista

María de Jesús Cortez

El pasado viernes 2 de noviembre, después de la primera quincena de no cobrar, integrantes del cabildo recibieron a través tarjeta bancaria el total de su pago que ascenderá aproximadamente a 35 mil pesos; pero sin compensación; así lo informó este lunes el edil perredista, Alberto Sánchez Neri quien manifestó que el anterior encargado del pago de nómina fue liquidado, pero con él se llevó toda la documentación financiera, por lo que se acordó que se liquidaran primero los adeudos con los trabajadores municipales.

“Hasta donde yo sé, creo que ya está el pago…ya se depositó a todos los compañeros, tanto directores, subdirectores, regidores, me informaron el viernes, pero no sé ahorita, es un promedio, hasta donde yo sé no va a haber compensación, tentativamente, lo que sí me queda bien claro, no va a haber compensación. Lo único que sé cómo cambiaron al encargado de nóminas, el que se fue se llevó todo: la base de datos”, precisó.

Por otro lado, Sánchez Neri indicó que será en la siguiente sesión de cabildo cuando se darán a conocer las presuntas anomalías de la pasada administración municipal detectadas en áreas como: servicios públicos, tesorería y deportes.

Dijo que será el cuerpo edilicio el que en pleno determinará si los casos se turnarán a la dirección jurídica o bien llamar a comparecer a los ex titulares de las áreas si se encuentra mal manejo de recursos o irregularidades para que se realice un proceso transparente sin que por ello se crea que son perseguidos o que afrontan alguna “venganza política”, pues dijo que como cabildo no pueden ser cómplices de desvíos, por lo que deben de hacer lo propio, para evitar encubrir irregularidades y que sirva de ejemplo para los actuales secretarios del ayuntamiento para que se conduzcan de manera adecuada.