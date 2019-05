PRD no es Aliado del Gobierno, ni del Partido que Gobierna Tamaulipas: Eloí Vázquez.

*“Seguiremos abanderando las causas que le han dado origen y vida al PRD…somos un partido que debate y construye propuestas por el bien de México”. Dijo el Consejero Nacional del PRD. Y revelo que los gobernadores priistas de Tamaulipas, estaban acostumbrados a corromper a la oposición y hacer de los partidos opositores partidos satélites.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

El coordinador nacional de la corriente Nuevo Sol del PRD, Eloí Vázquez, confió en que desde hace cuando menos 29 años el PRD es un partido en agonía para muchos y más para las corrientes de la derecha y subrayo: “no somos la izquierda monolítica de pensamiento único y de mando personal, somos una izquierda plural, lo hemos sido desde siempre y somos también una izquierda abierta”. Y dejo en claro que el PRD no es Aliado del Gobierno, ni del Partido que Gobierna Tamaulipas.

Vázquez estuvo en Ciudad Madero, Tamaulipas para apoyar la campaña que realiza la activista y luchadora Social Esther Mendoza -“TETE”- Martínez, abandera del Sol Azteca a la Diputación Local por el Distrito -MIRAMAR- XIX.

Para definir a la IZQUIERDA ABIERTA el Consejo Nacional del PRD explico que muchos compañeros, se van del PRD pero luego regresan y afirmo que existen personas que se han ido y han regresado al partido hasta en 5 ocasiones, han sido candidatos de otro partido y al siguiente proceso regresan al PRD y así, ¿Por qué? Pasa eso, justamente porque las reglas que el PRD ha tenido han permitido, ser un partido flexible a una política de alianzas abiertas y al mismo tiempo nuestra disciplina, no es la disciplina monolítica de los partidos tradicionales.

Y explico que; en realidad el PRD en muchas de sus elementos compositivos se adelantó a su tiempo, en la época de un partido de estado único, centralizado con mando autoritario, el PRD fue un partido plural, esto fue incomprendido tanto por los miembros del partido como por mucha gente, mucha gente aún nos reprocha que el PRD no tiene una disciplina férrea que no expulse a nadie prácticamente, que hayan compañeros que toman opciones y regresan, y no se les reprocha.

Y eso –dijo- tiene que ver con una concepción de izquierda- de la izquierda, en donde a la gente no se le obliga a pertenecer.

Entonces- sostuvo- todo el tiempo se nos pregunta que si ya podemos extender el acta de defunción del PRD y algunos nos la extienden, hay ahorita por ejemplo todo tipo de rumores.

Aquí en esta campaña electoral “yo quiero decir categóricamente que el PRD, en Tamaulipas no es un partido aliado del Gobierno Estatal, ni del Partido que Gobierna, porque tuvimos candidaturas diferentes independientemente de la connotación, de la candidatura que presento el PRD y de todos los errores que pudiera haberse cometido.

Actualmente dijo el Consejero Nacional perredista “somos una opción distinta en el caso de Tamaulipas, somos aliados de ese partido en otras parte donde coincidimos en el programa y en la propuesta que le podemos hacer a la ciudadanía, en el caso de Tamaulipas, no tenemos las suficientes coincidencias como para poder tender el puente de armar una coalición o una alianza. Mucho menos puede cruzar una idea de mayor magnitud.

Nuestros candidatos están presentando, están recuperando un registro electoral que por errores de un grupo que dirigió el partido, erróneamente se perdió el registro.

Luego Eloí Vázquez revelo que los gobernadores priistas de Tamaulipas, estaban acostumbrados a corromper a la oposición y hacer de los partidos opositores partidos satélites, eso formo parte de un modelo de partido de estado que en muchas partes se desvencijo y termino siendo derrotado en el caso de Tamaulipas, no fue la excepción. En Tamaulipas se dio una situación que es tardía, el de un priismo atrasado, primitivo, con un perredismo que fue avasallado por esa lógica, una dirección un equipo de dirigentes que cayeron en eso.

Y acotó, eso no significa que el PRD desaparece, ni siquiera su eliminación de la competencia, porque el PRD son sus causas, el PRD esta tan vivió que acabos de tener un gran triunfo legislativos, a pesar que tenemos un grupo muy pequeño de le diputados a nivel federal, porque la lucha de la paridad de género en todos los ámbitos del poder del estado, como se da ahora en los tres poderes de la unión es una lucha del PRD.