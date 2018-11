Preocupa el índice de violencia contra la mujer en el sur de Tamaulipas

*Se disparan casos hasta un 60% en menos de ocho meses

María de Jesús Cortez

En menos de ocho meses se han disparado hasta en un 60 por ciento los casos de violencia contra la mujer en el sur de Tamaulipas, acciones que la Comisión de Derechos Humanos pretende contrarrestar con pláticas aunque reconoce que es un problema que alarma a las autoridades.

Olivia Lemus, presidenta de la CDH en Tamaulipas no precisó cifras pero dijo que la incidencia en violencia en contra de las mujeres y niñas es muy alta.

“Es por eso que trajimos una conferencista para que hable del tema y que se visibilice porque muchas veces a pesar de que es un tema de todos los días existen tabús y estigmas en esto”, resaltó.

La funcionaria estatal dijo que en este tema se ven diferente tipo de agresiones pero resaltó la física y la psicológica sin descartar los feminicidios.

“Por eso estamos trabajando en el tema de la prevención, siempre lo he dicho y siempre he creído que la prevención es más barata y económica en todos los sentidos que la corrección por eso estamos haciendo a través de la CDH en todas las oficinas foráneas que tenemos en el estado estas pláticas con distintos temas que finalmente vienen a prevenir y a atender la necesidad de la ciudadanía”, agregó.

Olivia Lemus comentó que en la zona norte del país hay más quejas ante la dependencia que dirige pero en el sur han detectado que prevalece la violencia en contra de mujeres.

“No puedo dar estadística pero por esas cifras es que trajimos la conferencia”.

Hizo ver que hay preocupación y ocupación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas “nos ocupa la prevención, promoción y difusión de Derechos humanos”, enfatizó.

Dejó ver qué el aumento en número de casos ha sido muy radical pues antes estaba en la oficina de Atención a Víctimas en la ciudad fronteriza de Reynosa y sí es muy delicada la violencia de género.

“Es un tema que muy poca gente quiere tocar, es como la trata de personas el que no haya denuncias no significa que el delito no se esté cometiendo”.

Por último comentó que el porcentaje en el sur es poco más elevado que en la zona norte, hablamos de un 50 o 60% en seis u ocho meses, por eso venimos aquí”.