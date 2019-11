Preside Alma Laura Amparán conmemoración del CIX aniversario de la Revolución Mexicana

*En el tradicional desfile cívico-deportivo donde participaron 19 contingentes y alrededor de 5 mil estudiantes

Conmemorando el CIX aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la presidenta municipal de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz, encabezó el tradicional desfile cívico-deportivo recordando este suceso que marcó el rumbo de nuestro país en aquel 20 de noviembre de 1910.

La alcaldesa, acompañada de la diputada local Karla María Mar Loredo, y de síndicos y regidores del Ayuntamiento de Altamira, iniciaron el desfile conmemorativo en punto de las 09:00 horas en el Bulevar Allende avanzando hacia las instalaciones de la unidad deportiva para finalizar en el campo de béisbol donde arribó cada uno de los 19 contingentes conformados por planteles educativos de los niveles secundaria, medio superior y superior.

Cientos de familias disfrutaron de vistosas pirámides humanas, bailes folclóricos, danzas modernas, tablas gimnásticas y rítmicas, demostraciones deportivas, además de caracterizaciones en cuadros revolucionarios, interviniendo alrededor de cinco mil personas entre estudiantes, maestros y directivos.

Participaron en el desfile conmemorativo del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, las escuelas secundarias generales número 1 “Lic. Benito Juárez García’’ y número 2 “Joaquín Contreras Cantú’’; las secundarias técnicas 87 “Independencia de México, 70 “Refugio Ramírez Mata’’, 82 “Arquímides Caballero Caballero, 55 “Expropiación Petrolera’’, y 84 “Lázaro Gallegos Hernández’’, además de la secundaria particular “Altamira’’.

Colegio Militarizado “Juan Escutia’’, CBTis 105, ITACE Altamira, CETMar 43, COBAT 13 Extensión Altamira, preparatoria particular “Altamira’’, Universidad del Atlántico (campus Altamira Centro), Universidad del Norte de Tamaulipas, Instituto Tecnológico de Altamira, Dirección de Deportes de Altamira (con las agrupaciones Axias Altamira deporte adaptado, gimnasias rítmica Rael y Ferandy, Escuela Municipal de Basquetbol, Tae Kwon Do Vannacher Jardines y Tae Kwon Do Olímpico de México, Escuela Fútbol Correcaminos, Escuela Fútbol Nueva Creación, Liga Independiente Fútbol Femenil-Juvenil, Cachibol Guerreros de Altamira, Escuela Municipal de Box, y Escuela Basquetbol “Panteras’’), para cerrar el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, sub-zona Altamira.

Cabe señalar que este evento culminó con saldo blanco, contando con la oportuna intervención de los elementos de las direcciones de Tránsito y Vialidad y de Protección Civil municipal.

También estuvieron presentes, el representante de la Guardia Nacional, suboficial Jesús Alberto Yepiz; el secretario del Ayuntamiento, Cuauhtémoc Zaleta Alonso; el secretario de Bienestar Social, Alfredo Polanco Aguilar; el gerente general de COMAPA Altamira, Alejandro Monge Castillo; el titular del CREDE Altamira, José Alanís Mendo; el coordinador de la Región 9 de la Sección 30 del SNTE, Luis Gerardo Reyes Bonilla, así como directores y personal de las diferentes instituciones educativas participantes.