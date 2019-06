Presumen la muerte de 3 bebés por bacterias en Hospital Canseco

María de Jesús Cortez

Familiares de una mujer que dio a luz a un bebé prematuro en el Hospital General Dr. Carlos Canseco, puso en evidencia que el recién nacido presuntamente falleció por una bacteria que hay en ese nosocomio, señalando que lo mismo pasó por lo menos con otros 3.

Patricia Carrizales, cuñada de Catalina Mellado, quien estuvo internada en el Hospital General Dr. Carlos Canseco, dijo en entrevista que la paciente ingresó a ese nosocomio porque iba a dar a luz, ya que su bebé fue prematuro, nació a los 7 meses.

“Y a la hora que sube a piso le dicen que tiene una bacteria en la sangre y le estuvieron dando varios antibióticos fuertes y muy caros y ayer falleció el bebé”, indicó.

Dijo la denunciante que a raíz de esta situación estuvo dialogando con varias mamás y varios bebés tienen la misma bacteria.

“Hasta ahorita han fallecido 3 bebés y el antibiótico lo tenían que comprar entra varias mamás porque es muy caro y ninguno ha salido bien. No nos dijeron que bacteria era, yo pienso que era de quirófano porque pues todos traen a misma bacteria y las mamás no son del mismo lugar, una es de Madero y otra es de El Higo, son bebés uno prematuro, otro de término, unos fueron gemelitos y sólo salió uno”, detalló la informante

Magaly Mellado agregó que a su hermana le dijeron que era una infección que ella traía urinaria y que se la trasmitió al bebé, “y las otras no sé”.

“Mi hermana ahorita no está bien, estamos pasando este proceso, pero necesito platicarlo con ella para ver qué se va a hacer, pero aquí la regidora nos había hecho el favor a mi hermana de acompañarla porque el trato que se les daba no era el mejor, no se les daba la atención a los bebés como debían, y pues como mamá entiendo a mi hermana”, refirió la familiar

Además, Magaly Mellado comentó qué al darle los papeles de trámite, se los dieron equivocados, les dieron otros que no eran y ayer tuvo que acudir para que le dieran el correcto.

Indicó que el bebé nació a los 7 meses el 26 de abril, a las 9 y media de la mañana, y murió el sábado pasado.

“Me gustaría que pusieran atención en estos detalles porque no es uno ni nos, en los 53 días que estuvo el bebé ahí, no sé cuántos, pero son muchos, el único que da la cara es el subdirector y es con quienes ha hablado la regidora y mi hermana. No nos dan más informes, yo no conocía el bebé hasta que nos lo dieron, el bebé falleció de un paro respiratorio a causa de la bacteria, ya le habían puesto 7 antibióticos y el último fue el más agresivo y dañó varias partes de sus órganos, riñones, páncreas, pulmones, entre otros”, finalizó.